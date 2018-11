Lyon fait match nul face à Hoffenheim (2-2) après avoir mené 2-0

Mais comment l'OL a-t-il pu tout gâcher ? Lyon a concédé le match nul sur sa pelouse face à Hoffenheim (2-2) mercredi, malgré deux buts d'avance et une supériorité numérique acquise en seconde période. Alors que Nabil Fekir (19e) et Tanguy Ndombélé (28e) avaient placé l'OL dans une position confortable, les Allemands sont revenus en fin de match par Andrej Kramaric (65e) et Pavel Kaderabek (90e+2). Avec le succès de Manchester City contre le Shaktar (6-0), Lyon aurait pu s'assurer à 99% une place en 8es de finale : après ce gâchis, il faudra assurer lors des deux dernières journées, contre les Anglais et les Ukrainiens.

Plus d'infos à suivre...