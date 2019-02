Manchester United-PSG : Marco Verratti titulaire à Paris, Anthony Martial dans le onze de MU

Au moins, Paris peut compter sur Marco Verratti. La présence du milieu italien dans le onze de départ du PSG face à Manchester United ne faisait pas trop de doutes, mais sa confirmation reste une excellente nouvelle pour un club de la capitale privé de Neymar, Edinson Cavani et Thomas Meunier. Sa participation à ce 8e de finale était loin d'être acquise quand le Petit Hibou s'était blessé à la cheville face à Guingamp (9-0) le 19 janvier dernier. Mais Verratti, revenu samedi face à Bordeaux (1-0) avec une heure de jeu convaincante, a gagné cette course contre-la-montre.

La composition alignée par Thomas Tuchel est sans véritable surprise. Gianluigi Buffon a été préféré à Alphonse Areola dans le but, Thilo Kehrer, Thiago Silva, Presnel Kimpembe et Juan Bernat composeront la défense, Marquinhos sera associé à Verratti dans l'entrejeu, Dani Alves et Juan Bernat occuperont les couloirs, respectivement à droite et à gauche, tandis que Julian Draxler, Angel Di Maria et Kylian Mbappé conduiront l'attaque parisienne. Le positionnement de Draxler, en soutien de Mbappé où légèrement excentré sur un côté, reste à définir.

Concernant le système justement, il faudra attendre le match pour en avoir le cœur net. Paris pourrait évoluer en 4-2-3-1, en 3-4-3 et même alterner entre les deux schémas en cours de match. Un 4-3-3 n'est pas non plus à exclure même si Tuchel a très rarement opté pour cette configuration. Elle a cependant l'avantage de densifier l'entrejeu pour permettre au PSG de ne pas se retrouver en infériorité numérique par rapport au milieu des Red Devils. Draxler évoluerait alors dans un registre de relayeur, tout comme Verratti, devant Marquinhos positionné en sentinelle.

Bailly plutôt que Jones

Dans la situation d'une défense à quatre, Kehrer évoluerait en tant qu'arrière droit dans une arrière-garde où Thiago Silva et Kimpembé formerait la charnière et Bernat jouerait dans une position d'arrière gauche. Dani Alves serait alors positionné un cran plus haut. Le Brésilien aurait la charge à la fois d'animer le côté droit de l'attaque et de prêter main forte à Kehrer dans les phases défensives. Dans le cas d'une défense à trois, Kehrer se rapprocherait de l'axe de la défense et composerait un trio avec Thiago Silva et Kimpembe, avec Dani Alves et Juan Bernat dans les couloirs.

Du côté de Manchester United, Anthony Martial a été préféré à Alexis Sanchez et sera titulaire sur le côté gauche d'un trio d'attaque que le Français composera avec Marcus Rashford et Jesse Lingard. Alexis Sanchez, Romelu Lukaku et Juan Mata font les frais des choix d'Ole Gunnar Solskjaer et débuteront sur le banc des remplaçants. L'entraîneur mancunien a choisi d'aligner Eric Bailly aux côtés de Victor Lindelöf en charnière, au détriment de Phil Jones. Le reste de la composition mancunienne est sans surprise, avec notamment le trio Matic-Herrera-Pogba au milieu.