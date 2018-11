Manchester United s'impose à Turin (1-2) après avoir été mené 1-0

La Juventus ne doit pas en revenir. Dominateur pendant l'immense majorité du match, le champion d'Italie s'est incliné face à Manchester United mercredi soir avec deux buts en fin de match de Mata (86e) et Sandro (90e, csc). Cristiano Ronaldo pensait avoir fait le plus dur en ouvrant le score (65e) pour son 122e but en Ligue des champions mais Manchester est allé arracher l'exploit. Avec cette victoire inespérée, les Diables Rouges reviennent à deux points de leur adversaire du soir et repassent devant Valence, qui s'était imposé face à Berne plus tôt (3-1). Le Real, qui s'était assuré la première place du groupe jusqu'à la 85e minute, devra patienter pour se qualifier.

Plus d'infos à suivre...