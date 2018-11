Messi rejoint Lewandowski au classement des buteurs

Il conforte sa deuxième place au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la C1, avec 106 buts, derrière son grand rival, le Portugais Cristiano Ronaldo (121 buts).

Deux joueurs ont profité de la soirée pour grimper sur la 3e marche du podium de la saison, en inscrivant leur 4e but: Antoine Griezmann, auteur du 2e but de la victoire de l'Atlético Madrid sur Monaco (2-0), et Neymar, qui a inscrit le 2e but du succès du Paris SG sur Liverpool (2-1).

Meilleurs buteurs en Ligue des Champions cette saison:

6 buts: Lewandowski (Bayern Munich), Messi (Barcelone)

5 buts: Dzeko (AS Rome)

4 buts: Dybala (Juventus), Griezmann (Atlético Madrid), Kane (Tottenham), Kramaric (Hoffenheim), Marega (Porto), Neymar (Paris SG)

3 buts: Bale (Real Madrid), Benzema (Real Madrid), Cornet (Lyon), Je. Corona (Porto), L. de Jong (PSV Eindhoven), Gabriel Jesus (Manchester City), Icardi (Inter Milan), Insigne (Naples), Mertens (Naples), D. Silva (Manchester City), Tadic (Ajax Amsterdam), Vlasic (CSKA Moscou)

2 buts: Agüero (Manchester City), Bernat (Paris SG), Di María (Paris SG), Eriksen (Tottenham), Fekir (Lyon), Ferreira Da Silva (Bruges), Guerreiro (Dortmund), Herrera (Porto), Ismaily (Shakhtar Donetsk), Klonaridis (AEK Athènes), Koke (Atlético Madrid), Krmencik (Viktoria Plzen), Laporte (Manchester City), Mazraoui (Ajax Amsterdam), Kylian Mbappé (Paris SG), Milner (Liverpool), Moraes (Shakhtar Donetsk), Ndombélé (Lyon), Otávio (Porto), Pavkov (Etoile rouge de Belgrade), Pjanic (Juventus), Pogba (Manchester United), Robben (Bayern Munich), Roberto Firmino (Liverpool), Salah (Liverpool), Santi Mina (Valence CF), B. Silva (Manchester City), Tagliafico (Ajax Amsterdam), Taison (Shakhtar Donetsk), Under (AS Rome), Vanaken (Bruges)

Meilleurs buteurs en Ligue des champions depuis 1992-93 (tours préliminaires exclus):

1. Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) 121

2. Lionel Messi (FC Barcelone) 106

3. Raul (+) 71

4. Karim Benzema (Real Madrid) 59

5. Ruud van Nistelrooy (+) 56

6. Robert Lewandowski (Bayern Munich) 51

7. Thierry Henry (+) 50

8. Zlatan Ibrahimovic (Los Angeles Galaxy) 48

. Andrei Shevchenko (+) 48

10. Filippo Inzaghi (+) 46

(+) indique les joueurs qui ne sont plus en activité