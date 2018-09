Monaco a besoin de la C1 pour pérenniser son plan business

9 mai 2017. La belle aventure de l'AS Monaco en Ligue des champions s'achève en demi-finale, au Juventus Stadium. Un an et demi après un parcours fantastique en Europe et un titre de champion de France, il ne reste plus que quatre joueurs de l'équipe-type. En dix-huit mois, elle a été furieusement démantelée. A la clé, 445 millions d'euros de gains : l'ASM a parfaitement capitalisé sur sa saison 2016/2017. Problème, la source se tarit et ceux qui restent (Subasic, Glik, Jemerson, Sidibé, Falcao) n'ont pas la même valeur marchande.

Monaco a beaucoup de joueurs sous contrat mais ils sont peu à avoir un très gros potentiel sur le marché des transferts. Hormis Rony Lopes, aucun d'entre eux ne pourrait être vendu au-dessus de 30 millions d'euros.

C'est un vrai problème pour Monaco dont le modèle économique repose essentiellement sur les fortes plus-values dégagées par les ventes de joueurs. Comment Monaco peut-il s'en sortir ? Par une grande et belle campagne européenne. La saison dernière, l'ASM avait réussi à décrocher la deuxième place de L1 mais sa sortie de route prématurée en C1 (4e de son groupe) l'avait privée de la plus belle des vitrines. Et les valeurs des joueurs achetés à l'été 2017 n'ont pas crevé les plafonds cette année.

Keita Baldé acheté 30 millions d'euros -> revendu 35 millions d'euros

Terence Kongolo acheté 15 millions d'euros -> revendu 20 millions d'euros

Adama Diakhaby acheté 10 millions d'euros -> revendu 10 millions d'euros

Soualiho Meïté acheté 8 millions d'euros -> revendu 10 millions d'euros

Un an sur deux donc…

Monaco ne perd pas d'argent mais les infimes plus-values ne peuvent suffire à faire tourner les finances d'un club qui ne peut compter ni sur son merchandising ni sur sa billetterie pour empiler les millions. Heureusement que Thomas Lemar (vendu 70 millions d'euros) et Fabinho (vendu 45 millions d'euros) ont rempli les caisses grâce aux souvenirs qu'ils ont laissés au printemps 2017. Avant eux, le club de la Principauté avait atteint les quarts de finale de la C1 en 2015 après avoir sorti Arsenal. Là-encore, Kurzawa, Kondogbia, Ferreira Carrasco, Abdennour et Martial incarnaient les succès rouge et blanc. Ils ont rapporté 168 millions d'euros et permis d'amorcer un nouveau cycle qui portera ses fruits deux ans plus tard. L'an dernier est un accident mais Monaco ne peut pas se permettre deux campagnes européennes consécutives sans briller.

Hormis Falcao qui fait le job en ce début de saison et auquel le marché chinois fait toujours du pied, les héros de 2017 (Sidibé, Jemerson notamment) semblent fatigués et leur valeur dégringole. Il va falloir trouver d'autres têtes d'affiche. Problème, le recrutement monégasque est un peu moins souverain depuis quelques mois. Ghezzal, Baldé, Meïté, Jorge et Kongolo sont repartis aussi vite qu'ils sont arrivés, Tielemans tarde à se faire une place indiscutable, Gaspar stagne avec la réserve. Aucune recrue achetée après le titre de champion de France n'a encore apporté une plus-value nette à l'effectif.

Le départ des plus gros talents, ou des plus bankables en tout cas, a fait baisser sa qualité technique. L'ASM a insisté dans le modèle qui a fait sa gloire récente : le scouting des (très) jeunes. Mais aucune tête ne dépasse parmi les moins de 21 ans pourtant nombreux. La Ligue des champions doit faire émerger des nouvelles têtes pour réenclencher le cercle vertueux.