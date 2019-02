MU - PSG (0-2) - Les notes des Mancuniens : Le cauchemar de Pogba, le fantôme de Sanchez

David De Gea : 5

J'ai aimé : A l'aise sur sa ligne, le portier espagnol a réalisé plusieurs parades décisives pour détourner la petite tête vicieuse de Mbappé (53e) et son piqué quelque peu loupé (64e). Il s'est aussi joliment envolé sur la lourde frappe de Bernat (65e) et ainsi éviter une lourde défaite aux siens.

Je n'ai pas aimé : Il aurait pu s'imposer dans les airs et s'emparer du ballon sur le corner menant à l'ouverture du score (53e). Il est également resté statique face à Mbappé sur le second but parisien (60e).

En bref… Cette fois, De Gea n'a pas réussi à endosser son costume de sauveur.

Ashley Young : 3

J'ai aimé : Sa détermination défensive et sa volonté offensive en première période.

Je n'ai pas aimé : Son coup d'épaule inutile et dangereux sur Di Maria qui aurait pu lui valoir un second avertissement (39e). Comme ses partenaires, le capitaine mancunien a marqué le pas quand le PSG a haussé le ton après la pause et notamment laissé Di Maria servir Mbappé sur le second but.

En bref… Young et ses 33 ans n'ont pas tenu la distance.

Eric Bailly : 4

J'ai aimé : Il a longtemps su contenir Mbappé et protéger la cage de De Gea.

Je n'ai pas aimé : Il a craqué dès que l'avant-centre parisien a réussi à prendre de la vitesse.

En bref… Une prestation trop discrète pour ce niveau de compétition.

Kylian Mbappé au duel avec Eric Bailly lors de Manchester United - PSG / Ligue des championsGetty Images

Victor Lindelöf : 4

J'ai aimé : Ses quelques prises d'initiative comme cette frappe lointaine (42e), sa solidité dans les duels aériens.

Je n'ai pas aimé : Une certaine lenteur et un manque de hargne sur le but de Mbappé.

En bref… Il a mis en évidence la faible expérience de la charnière centrale mancunienne.

Luke Shaw : 4

J'ai aimé : Sa disponibilité dans son couloir gauche, son activité incessante.

Je n'ai pas aimé : A trop courir, il en a certainement oublié la justesse technique et la rigueur défensive.

En bref… Une belle débauche d'énergie mais peu de résultats.

Nemanja Matic : 4

J'ai aimé : Son abnégation et ses sorties de balle souvent très propres.

Je n'ai pas aimé : Il lâche totalement le marquage sur Kimpembe qui ouvre le score facilement sur corner.

En bref… Une seule erreur mais fatale ou presque.

Manchester United-PSG - Presnel Kimpembe and David de Gea - Champions League 2019Getty Images

Ander Herrera : 5

J'ai aimé : Son gros travail défensif dans l'entrejeu, ses quelques frappes aux 20 mètres qui ont fait frissonner Old Trafford (59e).

Je n'ai pas aimé : Lui aussi a progressivement plongé devant la maîtrise collective des Parisiens.

En bref… Un joueur de devoir mais qui fait peu de différences.

Paul Pogba : 3

J'ai aimé : Son début de match plus qu'alléchant et notamment son débordement qui a laissé Kimpembe sur place (16e).

Je n'ai pas aimé : Il a commencé à afficher des limites avant la première demi-heure en étant averti après une obstruction sur Verratti (25e). Le Français a ensuite été dépassé dans le cœur du jeu et totalement impuissant jusqu'à être expulsé en fin de match.

En bref… Très attendu car en grande forme ces dernières semaines, Pogba est passé à côté de son match et n'aura même pas la possibilité de se racheter au retour car il sera suspendu.

Jesse Lingard : 5

J'ai aimé : Ses prises de balle tranchantes et ses accélérations dans une première période plutôt fermée.

Je n'ai pas aimé : Il n'a pas su aller au bout de ses actions et n'a finalement jamais été dangereux avant de se blesser en fin de première période.

En bref… Sa sortie a forcément handicapé l'attaque de MU.

Remplacé par Alexis Sanchez qui s'est montré fantomatique comme à ses plus sombres heures mancuniennes (3).

Marcus Rashford : 5

J'ai aimé : Sa capacité à se déplacer sur tout le front de l'attaque pour se défaire du marquage parisien. Il a fait preuve de tranchant en début de match et bien failli surprendre Buffon sur un centre-tir (8e).

Je n'ai pas aimé : Son manque de présence devant le but du PSG qui l'a finalement rendu inoffensif.

En bref… A 21 ans, Rashford n'affiche pas encore la consistance pour une rencontre de ce niveau.

Anthony Martial : 4

J'ai aimé : Il a fait peser une certaine menace sur la défense parisienne et notamment Kehrer en cherchant à se démarquer.

Je n'ai pas aimé : Contrairement à Lingard, il n'a fait aucune différence.

En bref… Très attendu lui aussi, l'ancien Monégasque a abordé la rencontre de manière timorée et prudente. Blessé à la mi-temps, il pourra nourrir de sérieux regrets.

Remplacé par Juan Mata qui a apporté une certaine justesse technique et un soupçon d'inspiration mais dont l'apport est resté beaucoup trop limité (4).