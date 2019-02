Nasser Al-Khelaïfi : "Tout le monde a fait un match parfait"

Une grosse option. En s'imposant à Old Trafford, mardi soir, face à Manchester United (0-2), le PSG a mis un un pied (et demi) en quart de finale de la Ligue des champions. Forcément satisfait du résultat et de la prestation des siens, Nasser Al-Khelaïfi, le président parisien, a évoqué un match "parfait" après la rencontre. "Les joueurs ont respecté les consignes de l'entraîneur à 100%. Ce soir, tout le monde a fait un match parfait", a-t-il confié au micro de RMC après la rencontre.

" On a prouvé qu'on avait une belle mentalité "

Heureux, Al-Khelaïfi a également tenu à saluer le travail de Thomas Tuchel, son entraîneur. "Je veux remercier le coach. On a un grand entraîneur. Tactiquement, c'était magnifique. Il a réussi ce qu'il voulait faire", a expliqué le président du PSG. S'il n'a pas omis de rappeler les absences de Neymar, Cavani et Meunier, Al-Khelaïfi s'est félicité d'avoir vu les siens jouer "en équipe".

"On a prouvé qu'on avait une belle mentalité, un grand caractère. On a prouvé que le Paris Saint-Germain était un grand club", a conclu "NAK". Le président du PSG était un homme heureux mardi soir...