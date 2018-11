Neymar attaque l'arbitre de Naples - PSG : "Il m'a manqué de respect"

Casquette sur la tête et écouteurs dans les oreilles, Neymar avait la mine des mauvais jours après le match nul entre Naples et le PSG (1-1), mardi. Auteur d'une première mi-temps exceptionnelle, l'international brésilien en avait visiblement gros sur le coeur lors de ses passages en interview. La raison ? Un arbitrage plus que limite du Néerlandais Björn Kuipers, à qui il reproche de lui avoir carrément "manquer de respect".

"L’arbitre a dit quelque chose qu’il n’aurait pas dû me dire et que je n’ai pas l’habitude d’entendre de la part d’un arbitre", explique notamment Neymar à nos confrères brésiliens d'Esporte Interativo. "C’était un manque de respect de sa part. Je n’ai pas envie de répéter ce qu’il m’a dit", poursuit-il, visiblement touché et énervé par le comportement de l'arbitre. S'il n'a pas souhaité en dire plus sur l'épisode en question, la star brésilienne espère que M.Kuipers sera sanctionné.

"Il ne peut pas manquer de respect comme il m'a manqué de respect. On nous demande de bien nous tenir sur le terrain, cela doit être réciproque de la part des arbitres", conclut Neymar, qui avait été averti par l'abitre pour contestation en toute fin de rencontre.