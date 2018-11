Neymar et Mbappé présents à l'entraînement

Soulagement pour les supporters du PSG. A la veille du choc décisif du groupe C contre Liverpool, Neymar (adducteurs) et Kylian Mbappé (contusion) seront bien présents sur le terrain du Parc des Princes ce mercredi soir (21h) après avoir manqué la dernière rencontre de Ligue 1 face au TFC (1-0).

Lors des 15 premières minutes ouvertes aux médias, les deux joueurs ont participé aux différents exercices avec leurs coéquipiers au Camp des Loges, sous les yeux du président du club Nasser Al-Khelaifi et du directeur sportif Antero Henrique. Neymar se remet d'une élongation des adducteurs droits survenue lors d'un match amical entre le Brésil et le Cameroun, alors que Mbappé, sorti pendant le match amical France-Uruguay, souffrait d'une contusion à l'épaule droite. Si Neymar est bien titularisé, reste à savoir si le feu-follet auriverde sera diminué physiquement ou pas, et s'il ne risque pas une rechute contre les "Reds".

Le PSG, 3e du groupe C, joue sa survie en Ligue des champions mercredi contre Liverpool au Parc des Princes.