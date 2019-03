L'homme qui ne doute jamais. Mais vraiment jamais. La Juventus était en mauvaise posture après sa défaite face à l'Atlético Madrid en 8e de finale aller (0-2) de Ligue des champions ? Pas un problème pour Cristiano Ronaldo. Habitué à transformer l'impossible en possible, le quintuple Ballon d'Or, qui réalisera un triplé retentissant au match retour (3-0), était persuadé que son équipe se qualifierait.

"Nous allons passer"

C'est en tout cas ce qu'il avait confié à Patrice Evra, son ancien coéquipier à Manchester United. Comme révélé par le Français, qui a publié une capture d'écran d'une discussion avec CR7 via l'application de messagerie instantanée Whatsapp, ce dernier lui avait prédit le scénario du retour. "Frère je compte sur toi pour le retour de la Ligue des Champions!!! Je n'ai jamais douté de toi !! Et les gens me tuent chaque fois que tu perds ou la Juventus", lui écrit tout d'abord Evra.

"Je sais. Nous allons passer. A la maison nous les écraserons", répond alors un Cristiano Ronaldo sûr de lui. Puis, tout souriant, il enverra un selfie au Français qui lui avait lancé un "Viva Ronaldo". La suite appartient à l'Histoire...