OL - Aulas sur Genesio : "C’est une superbe réponse, Bruno a su courber l’échine"

Critiqué comme personne, Bruno Genesio peut savourer sa revanche. En guidant l'Olympique Lyonnais vers l’un des plus grands exploits de son histoire européenne, l'entraîneur rhodanien a fait taire beaucoup de monde mercredi soir. La veille du match, Jean-Michel Aulas avait fait corps avec son groupe, et notamment avec son entraîneur. "Je suis solidaire de mes joueurs et de Bruno Genesio, qui est parfois attaqué injustement, avait-il dit. Il a quand même qualifié le club deux fois sur trois pour la Ligue des champions."

Alors, forcément, le président de l'OL se frise les moustaches. "C’est une superbe réponse, Bruno a su courber l’échine", a jugé le patron mercredi soir à l'Etihad après la victoire de ses hommes face à l'un des grands favoris de la compétition (1-2). D'autant plus que ce succès n'est ni le fruit du hasard ni celui d'une réussite insolente. Et ça aussi, Aulas a tenu à le souligner : "quand on regarde son schéma tactique, on ne peut que lui tirer un grand coup de chapeau."

Un premier acte en forme de chef d'oeuvre

Incontestablement, Bruno Genesio avait bien préparé son affaire, imposant des choix forts dans son onze de départ. Et ils ont payé, à l'image de Maxwell Cornet, décisif sur son flanc droit et auteur de l'ouverture du score. "On s'imaginait que Cornet, en profondeur, pouvait faire des choses sur son côté", sourit Genesio, qui ne s'est absolument pas mis en avant après ce coup de maître, insistant sur "l'aspect collectif de la victoire."

Mais il doit tout de même en retirer une sacrée satisfaction. Si les Gones ont souffert en seconde période, leur premier acte avait tout d'un petit chef d'œuvre. "On a essayé de les jouer haut et de les gêner car ils aiment jouer de l'arrière, le plan c'était de les perturber", relève le technicien lyonnais. Et c'est peu dire que cela a payé, tant les Citizens ont été étouffés au milieu pendant 45 minutes. "La première mi-temps était juste parfaite", note Rafael. C'est bien résumé.

C'est l'OL tout entier qui a répondu mercredi, après un début de saison pour le moins laborieux. S'il était la première cible des critiques, Bruno Genesio n'était pas le seul fautif. "Le match à Caen n'avait pas été bon et on savait ce qu'il y avait à corriger", a commenté Nabil Fekir, étincelant à Manchester, au micro de RMC Sport.

Maxwell Cornet (Lyon) après son but à lEtihad Stadium face à City.Getty Images

" Ce n'est pas une fin en soi "

"C'est une réponse, a ajouté le champion du monde. On a répondu, on a montré de quoi on était capable." Une réponse pour leur coach également ?" Oui, aussi", confirme Fekir. Car les Lyonnais l'assurent, s'il était au cœur de la tempête en dehors, en interne, jamais Genesio n'a perdu le soutien de son groupe. "Les joueurs ont joué pour lui mercredi, a même estimé Jean-Michel Aulas.

Sur le fond comme sur la forme, cette victoire est à mettre au bénéfice de Genesio. Elle devrait calmer le vent mauvais pour quelque temps, et lui apporter un crédit qui lui fait trop souvent défaut. Mais l'OL a souvent su élever son niveau de jeu face aux meilleurs. Les gros matches, c'était déjà son truc l'an dernier. C'est sur la durée, en C1 comme en L1, qu'il faudra confirmer. Et pas que dans les grandes occasions. "Ce n'est pas une fin en soi, il faut pouvoir enchaîner ces performances", plaide le coach.

Dès dimanche soir, un rendez-vous du même acabit attend Lyon, avec la venue de l'Olympique de Marseille au Groupama Stadium. "On sait que c'est une semaine très importante, avait concédé Bruno Genesio mardi. Notre retour en Ligue des champions contre l'équipe favorite du groupe, puis Marseille dimanche. Dans notre situation, c'est très important." Le premier obstacle a été effacé avec une maestria qui a dépassé les prévisions les plus optimistes. "C'est un exploit qui doit nous donner des idées pour la suite en Ligue des champions comme en championnat", implore Genesio. Alors, tremplin ou coup de maître sans lendemain ?