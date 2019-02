OL - FC Barcelone : Terrier titulaire à la place de Cornet, Dembélé et Lenglet présents côté Barça

Son entrée raté ce weekend à Guingamp lui a coûté cher : Maxwell Cornet ne débutera pas le 8e de finale aller de Ligue des Champions face à Barcelone. Martin Terrier lui a été préféré pour épauler Bertrand Traoré, Memphis Depay et Moussa Dembélé sur le front de l'attaque lyonnaise. Pour le reste, Aouar et Ndombélé forment la paire au milieu de terrain alors que la ligne de quatre est classique derrière avec Dubois, Marcelo, Denayer et Mendy.

Côté Barcelone, on notera la présence de deux Français dans le onze de départ. Clément Lenglet est titulaire en défense centrale avec Piqué alors qu'Ousmane Dembélé formera le trio d'attaque aux côtés de Lionel Messi et Luis Suarez.