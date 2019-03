Paris Saint-Germain - Manchester United (1-3) : Cette très chère élimination

Sale soirée pour le Paris Saint-Germain. Victorieux lors du huitième aller contre Manchester United (0-2), le club de la capitale a vécu une véritable humiliation à domicile mercredi (1-3) et s’est vu être éliminé pour la troisième année consécutive à ce stade de la compétition. En plus d’avoir des conséquences sportives, cette élimination va également faire beaucoup de mal au PSG sur le plan économique.

Certes, la compétition a été revalorisée et le club repartira avec une enveloppe plus importante que la saison dernière (environ 80 millions d’euros contre 62 millions d’euros). Néanmoins, dans un contexte où le Paris Saint-Germain doit faire extrêmement attention au fair-play financier, la privation de 10,5 millions d’euros, donnés par l’UEFA en cas de qualification en quarts, ainsi que des revenus de la billetterie et des droits à l’image, va forcément avoir des conséquences sur le club.

Nasser Al-Khelaifi

L’ombre du FPF plane toujours

Le PSG se bat depuis de longs mois contre l’UEFA, qui avait décidé de rouvrir une enquête à son encontre dans le cadre de ce FPF en septembre 2018. Le Tribunal arbitral du sport a été saisi et devrait rendre sa décision dans les jours à venir. Mais ce qui est sûr, c’est que le juteux contrat signé avec Accor Hotel (entre 46 et 66 millions d’euros par an), ne pourra pas compenser entièrement le trou dans le budget du club : “Les dirigeants parisiens visaient a minima un quart de finale de Ligue des champions qui auraient permis de combler le manque à gagner”, a précisé Pierre Rondeau, économiste du sport, sur RMC jeudi.

Cette élimination tombe d’autant plus mal que le PSG aimerait négocier à la hausse son contrat avec Nike selon Le Parisien. Ce contrat est actuellement estimé entre 20 et 25 millions d’euros par an. Les Parisiens aimeraient le faire doubler, voire tripler, pour atteindre le montant de celui de Chelsea, environ 65 millions d’euros. Sauf que le club, au vu de ses performances sur la scène européenne, n’est plus vraiment en situation de force pour négocier avec son équipementier.

Thiago Silva

À la conquête du sponsor

Chaque année, le club doit amortir les transferts et salaires de ses stars, notamment Neymar et Mbappé, et donc trouver près de 150 millions d’euros, par ses propres moyens. Une somme dont est encore loin le PSG malgré le sponsoring d'Accor Hotel. Dans le viseur de l’UEFA, le club pourrait être soumis à de lourdes sanctions s’il ne parvient pas à compenser entre ses dépenses et ses revenus : de l’amende à l’exclusion des compétitions européennes.

Pour rester dans les clous, le PSG va être obligé de vendre dès l’été prochain et de se montrer sérieux sur les achats. Cette situation semble désormais être une habitude pour la direction parisienne, qui cherche à multiplier les contrats de sponsoring (MSC Croisières, Hubside,...) et à se protéger de sanctions puisque c’est la troisième année de suite que le PSG est éliminé de la Ligue des champions en huitièmes.