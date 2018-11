Un bon point qui laisse quand même des regrets

Comme il y a deux semaines, le PSG et Naples ont fait match nul ce mardi soir (1-1). Mais cette fois, la prestation parisienne aura été beaucoup plus aboutie, sur le terrain des Italiens. Les Parisiens pourront regretter des erreurs d'arbitrage défavorables, et surtout de n'avoir pas su conserver leur solidité défensive tout au long de la partie.

Car les joueurs de Thomas Tuchel, qui avait reconduit le même onze de départ que lors du match face à Lille, dans son 3-4-3, ont commencé par livrer 45 minutes de très bonne qualité. Emmenés par un Neymar en feu, qui a régalé par ses passes toujours plus tranchantes et ses dribbles, les joueurs du club de la capitale se sont montrés beaucoup plus appliqués dans leur pressing, avec un bloc qui a laissé beaucoup moins de solutions aux locaux. Après avoir longtemps buté sur la défense adverse (4e, 16e, 19e, 23e), les champions de France en titre ont trouvé la faille juste avant la mi-temps grâce à Juan Bernat, qui a ouvert son compteur but avec le PSG en conclusion d'un mouvement parfait lancé par Neymar et bonifié par Kylian Mbappé (0-1, 45e+2).

Buffon a multiplié les parades, Mbappé maladroit

Récompensé, face à des Napolitains qui semblaient jusque-là tendus, Paris a toutefois subi les assauts répétés des hommes de Carlo Ancelotti au retour des vestiaires. Dans un temps fort fou, Buffon a multiplié les sauvetages (51e, 52e, 57e), a été sauvé par Thilo Kehrer (54e) et vu Fabian Ruiz frapper à côté (55e). Avant une grosse erreur d'appréciation de Thiago Silva sur un centre, qui a offert un penalty aux joueurs du Napoli. Lorenzo Insigne, insatiable à domicile en Ligue des champions (5e match de suite où il marque au San Paolo), a permis aux siens de revenir (1-1, 63e).

Toujours très disputée, la deuxième mi-temps aurait pu tourner en faveur des joueurs du PSG si l'arbitre n'avait pas oublié une faute de Maksimovic sur Bernat dans la surface (72e), ou si Mbappé s'était montré plus adroit devant le but (85e). Grâce à la défaite de Liverpool face à l'Etoile Rouge, Paris reste pleinement dans la course à une qualification en huitième de finale. A deux journées de la fin, il ne possède qu'un point de moins que Naples, premier, et Liverpool, que Paris recevra dans trois semaines.