Ligue des champions - Shakhtar - OL : Pas encore de décision prise pour le lieu du match

Le match de Ligue Europa entre le club ukrainien du FC Vorskla et Arsenal jeudi a été délocalisé de la ville de Poltava (centre) à la capitale Kiev pour "des raisons de sécurité", a annoncé l'UEFA mardi, sur fond d'escalade entre les autorités ukrainiennes et russes. La loi martiale a été introduite pour 30 jours dans dix régions frontalières du pays et les régions côtières des mers Noire et d'Azov, suite à un incident armé entre des navires des deux pays au large de la Crimée, dimanche.

" L'UEFA continuera d'observer la situation "

Kharkiv, près de la frontière russe, fait partie des zones concernées, au contraire de Poltava. En cas de délocalisation, le match entre le Shakhtar et Lyon pourrait se jouer à Kiev ou Lviv, où le Shakhtar a joué entre 2014 et 2016. Mardi, le président du club français Jean-Michel Aulas s'est exprimé en faveur d'une délocalisation. Lyon n'a "pas très envie" d'envoyer son équipe à Kharkiv, car "il y a beaucoup d'insécurité en ce moment", a-t-il dit.

Interrogé mercredi par l'AFP sur le sort de cette rencontre décisive entre les deux clubs, l'UEFA dit n'avoir "à ce stade" aucun commentaire à faire, renvoyant sur sa précédente communication. "L'UEFA continuera d'observer la situation concernant la sécurité en Ukraine dans les prochains jours avant de prendre toute décision concernant l'éventuelle délocalisation d'autres matches", a-t-elle fait savoir mardi dans une déclaration écrite.