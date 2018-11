PSG - Buffon : "Paris a besoin de temps pour gagner la Ligue des champions"

Le PSG "a besoin de temps" avant de remporter la Ligue des champions, a estimé son gardien star Gianluigi Buffon, pour qui le club parisien ne combine pas encore la "trajectoire, le projet, le management et l'équipe" nécessaires pour soulever le trophée. "Pour atteindre certains succès, nous avons besoin d'une trajectoire, d'un projet, d'un management et d'une équipe qui se connaît depuis un long moment, a énuméré l'Italien dans une interview à Sky Sports Italie. Le PSG a été renouvelé dans les dernières années et a besoin de temps".

"En Ligue des champions, il y a deux ou trois favoris: Barcelone, car il dispose du meilleur ou parfois deuxième meilleur joueur du monde, puis la Juventus Turin, qui s'est consolidée ces dernières années à ce niveau et a fait venir l'autre joueur considéré comme le meilleur ou deuxième meilleur du monde, s'est expliqué l'ex-star de la Juve, débarquée à Paris cet été, sans évoquer directement les noms de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Il y a des outsiders comme (Manchester) City, qui a un entraîneur et une équipe qui en fait un potentiel vainqueur", a ajouté Buffon.

Seulement troisième de son groupe derrière Liverpool et Naples, le PSG aura ce mardi un périlleux déplacement en Italie. "Ca va être un match compliqué contre un adversaire de très haut niveau, s'est avancé le portier. "L'arrivée de (Carlo) Ancelotti signifie que cette équipe a désormais une certaine conscience qu'elle n'avait peut-être pas avant". Les trois premiers matches du PSG en C1 cette saison (défaite à Liverpool, victoire contre l'Etoile Rouge de Belgrade, match nul contre Naples), Buffon les a "vus à la TV dans le vestiaire", explique celui qui était suspendu mais peut de nouveau postuler à une place de titulaire mardi. "Ne pas être en mesure de participer me fait souffrir".