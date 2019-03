Paris Saint-Germain - Dani Alves : "Nous avons fait un grand pas"

"J'en plaisante toujours mais l'équipe vierge dans cette compétition, c'est nous, pas Manchester United, qui l'a déjà gagnée", a confié la star brésilienne du PSG Dani Alves dans un entretien exclusif à l'AFP, avant le huitième de finale retour de Ligue des champions contre Manchester United, mercredi (21h). Depuis sa victoire convaincante à Old Trafford lors du match aller (2-0) début février, le PSG est en ballotage très favorable pour se qualifier pour les quarts de finale de la compétition européenne pour la première fois depuis 2016.

"Je pense que nous avons fait un grand pas", a confié à l'AFP l'expérimenté brésilien (35 ans), vainqueur à trois reprises de la Ligue des champions avec le FC Barcelone (2009, 2011, 2015). "Mais nous ne pouvons pas nous faire confiance, nous savons que dans le football tout peut arriver. Nous devons répéter l'excellent travail que nous avons accompli à l'aller. Ne pas jouer avec ce résultat, mais faire un résultat : c'est la seule façon pour nous d'atteindre au final notre objectif", a-t-il ajouté.

Et pour cause, le PSG garde le souvenir de la "remontada" fatale du Barça lors de la saison 2016/17. Après avoir gagné le huitième de finale aller 4-0, les coéquipiers de Thiago Silva avaient perdu le retour 6-1. De quoi rester traumatisé ? "Dans le football, vous ne pouvez pas avoir peur. Dans la vie si les objectifs ne sont pas toujours atteints, c'est à cause de la peur. Il ne faut jamais avoir peur, il faut du respect, car (Manchester United) est une équipe historique en Ligue des champions", a prévenu Dani Alves, qui n'a rejoint le club parisien qu'à l'été 2017. "Nous devons montrer la même personnalité que nous avions démontrée là-bas, être conscients de l'avantage que nous avons, sans toutefois jouer en fonction de cela", a-t-il ajouté.

Pourquoi une telle prudence ? "La Ligue des champions n'est pas une compétition qui repose uniquement et exclusivement sur un seul joueur spectaculaire comme Kylian (Mbappé), (Angel) Di Maria, (Edinson) Cavani ou Neymar... Il n'est pas question de cela, mais d'une solidité d'équipe qui permet à chacun de faire sa part de travail, sans se soucier de celle des autres", a-t-il encore rappelé.