PSG - Etoile Rouge - Neymar : "Je ne peux pas pleurnicher toute la vie"

Neymar en conférence de presse, c'est finalement assez rare. Mais le Brésilien s'est prêté à l'exercice mardi au Parc des Princes, à la veille de la réception de l'Etoile Rouge de Belgrade pour le compte de la 2e journée de la Ligue des champions. La star du PSG est revenue sans détour sur une Coupe du monde dont il est sorti meurtri. Mais Neymar s'est surtout penché sur l'avenir. Et il n'a pas caché qu'il appréciait son nouveau coach et son nouveau poste.

Sa Coupe du monde : "Je ne peux pas pleurnicher toute la vie"

La Coupe du monde paraît déjà loin, mais Neymar ne s'est pas beaucoup exprimé sur ce sujet depuis son retour à Paris. Entre l'élimination précoce du Brésil, sorti dès les quarts de finale par la Belgique (2-1), et son image largement écornée en Russie, le Brésilien a été meurtri. Il ne l'a pas caché. Mais c'est désormais derrière lui.

" La blessure, la Coupe du monde, c’est du passé. Je suis triste, j’ai tout fait pour jouer le mieux possible avec la Seleçao. Je ne peux pas pleurnicher toute la vie. J’avance. J’ai pleuré, c’est fini. "

Son état de forme : "Personne n'est à 100%"

Juste avant Neymar, Thomas Tuchel est passé lui aussi en conférence de presse. L'Allemand a notamment affirmé que sa star brésilienne n'était pas "à 100%" de ses moyens physiques. Ce que le joueur, pourtant déjà auteur de 7 buts et 3 passes décisives en L1 cette saison, a confirmé.

" Je ne suis pas à 100% de ma forme, personne n'est à 100%, c'est le début de la saison et on a joué peu de matches. Le haut niveau du foot mondial arrive entre février et mars, lorsque les meilleurs matches arrivent. "

Son coach : "Tuchel est un gagneur"

Neymar en est convaincu : le PSG a changé avec l'arrivée de Thomas Tuchel. Le Brésilien n'a eu que des mots positifs pour le nouvel entraîneur parisien. Il se sent manifestement très proche du technicien allemand. Et Neymar semble croire que son coach saura guider le PSG vers ses objectifs ambitieux.

" Il a apporté quelque chose de nouveau. Depuis notre première conversation, je me suis rendu compte que c'était un gagneur. Je me suis retrouvé dans cette image. C'est un coach jeune et qui sait où il veut aller. Il le montre à chaque match, à chaque entraînement. "

Son nouveau poste : "Messi joue comme ça au Barça"

Avec Tuchel, Neymar a été le plus souvent positionné en numéro 10 cette saison. Un poste où le Brésilien se retrouve le plus souvent face au jeu, où il fait davantage jouer ses coéquipiers, où il brille surtout par sa qualité de passe et sa créativité. Il a comparé ce nouveau rôle à celui de son ancien coéquipier au FC Barcelone, Lionel Messi.

" C'est différent (de jouer numéro 10). J'aime jouer comme ça, définir le match, aider mes coéquipiers. Messi au Barça joue comme ça. Ma fonction était différente là-bas. Ici, j'aime avoir le ballon, je suis très heureux de jouer comme ça. "

Le PSG : "Je me suis toujours bien senti ici"

Son arrivée au PSG pour un montant record de 222 millions d'euros avait bouleversé le monde du football. Surtout l'Espagne, qui ne s'attendait pas à voir partir l'une de ses têtes d'affiche. Les médias espagnols ont régulièrement alimenté des polémiques sur une éventuelle nostalgie de Barcelone ou une volonté supposée de rejoindre le Real. Mais Neymar affirme n'avoir que Paris en tête.

" La vérité ? Je n'ai rien changé (depuis son arrivée ici). Je me suis toujours bien senti. Je suis heureux. J'essaye de m'améliorer pour atteindre ma meilleure version pour aider l'équipe. "

Son français : "Je ne me mouille pas"

Même s'il est en France depuis plus d'un an, Neymar s'est exprimé en portugais devant la presse mardi. Pour l'instant, le Brésilien n'ose pas vraiment parler en français. Mais cela pourrait venir...