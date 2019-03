PSG-Manchester United : Tuchel ne change rien, Solskjaer bouleverse tout

On ne change pas une équipe qui gagne. Thomas Tuchel a décidé de reconduire le onze qui s'est brillamment imposé à Old Trafford, lors du match aller il y a trois semaines (0-2). Sans exception. L'entraîneur allemand a ainsi maintenu Gianluigi Buffon dans le but parisien alors qu'Alphonse Areola était parfois annoncé titulaire. Le Français débutera sur le banc. Où le PSG enregistre un retour important, celui d'Edinson Cavani quasiment un mois après sa blessure face à Bordeaux (1-0). Encore trop juste pour être aligné d'entrée de match, l'Uruguayen occupera un rôle de joker de luxe.

Sur le terrain, les seules interrogations concerneront le schéma et l'animation offensive. Le système pourrait évoluer au cours de la rencontre, comme c'est souvent le cas au PSG. Avec Thilo Kehrer, Thiago Silva, Presnel Kimpembe, Juan Bernat et Dani Alves, Tuchel peut varier entre une défense à trois ou quatre éléments. Dans tous les cas, Marquinhos et Marco Verratti reformeront ce duo de récupérateurs qui avait si bien fonctionné à l'aller. Devant, Kylian Mbappé sera soutenu dans l'axe par Julian Draxler ou Angel Di Maria.

Une défense à trois chez les Red Devils ?

Du côté de Manchester United, il faut déjà rappeler l'impressionnante liste des absents. Matteo Darmian, Antonio Valencia, Nemanja Matic, Juan Mata, Ander Herrera, Jesse Lingard, Anthony Martial et Alexis Sanchez sont blessés, tandis que Paul Pogba est suspendu après avoir été expulsé au match aller. Ole Gunnar Solskjaer a donc dû revoir la quasi-totalité de son onze de départ. L'entraîneur mancunien a surtout innové tactiquement, avec vraisemblament une défense à trois centraux composée par Eric Bailly, Chris Smalling et Victor Lindelöf.

Ashley Young et Luke Shaw évolueront dans les couloirs au milieu, où Scott McTominay et Fred assureront la récupération. Devant, Andreas Pereira, buteur et passeur décisif face à Southampton (3-2) samedi en championnat, devrait évoluer en soutien de Marcus Rashford et Romelu Lukaku. Diogo Dalot, parfois annoncé titulaire , débutera finalement sur le banc. Du côté des Red Devils, Young est sous la menace d'une suspension pour un éventuel quart de finale en cas de carton jaune. Ils sont quatre dans ce cas au PSG : Kehrer, Bernat, Draxler et surtout Verratti.