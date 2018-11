PSG-Liverpool (2-1), l'antisèche : Paris s'est découvert un coeur

Le jeu : Paris a tout donné

Cette fois, le PSG n'a pas manqué le rendez-vous. Il a fait un vrai match de Coupe d'Europe. Il a réalisé une entame de feu, avec une intensité maximale dans les duels, un pressing constant et une volonté d'aller chercher les Reds loin dans leur camp. Et, dès la récupération du ballon, des mouvements incessants et du jeu à une touche de balle avec très peu de déchet technique. Sans surprise, Paris n'a pas pu tenir ce rythme infernal plus de vingt minutes mais il a fait une première partie du travail en ouvrant le score sur ce temps fort.

Puis Paris a reculé pour mieux piquer les Reds en contre-attaque. Clairement, Liverpool a facilité la tâche des Parisiens. Les Anglais ont joué à l'envers. La présence en attaque et le repli défensif étaient insuffisants chez le vice-champion d'Europe. Le PSG en a profité pour faire le break mais il n'a pas su se mettre à l'abri. Peu à peu, il a perdu sa maîtrise et subi le jeu. Il a plié. Mais il n'a jamais rompu. Les hommes de Thomas Tuchel se sont jetés sur tous les ballons avec une solidarité de tous les instants pour conserver leur avantage. Ils ont mis tout leur cœur pour y parvenir. Et ils y sont arrivés.

Les joueurs : Monstrueux Thiago Silva

Il avait plombé Paris avec une erreur fatale à Naples. Thiago Silva s'est admirablement racheté contre Liverpool. Impérial en défense, le Brésilien a aussi parfaitement joué son rôle de leader pour porter son équipe dans les moments difficiles. A l'image du "Monstre", les cadres parisiens ont répondu présent. En particulier Marco Verratti par son activité et sa vista, ou Neymar, qui n'a jamais semblé diminué tant il n'a cessé d'accélérer et de créer. Et enfin, Marquinhos. L'ancien Romain était partout, et notamment aux basques de Roberto Firmino qui n'a jamais réussi à s'en débarrasser.

Marquinhos et Thiago Silva se congratulent lors de PSG - Liverpool en Ligue des champions.Getty Images

L'attaquant brésilien a incarné les difficultés du trio offensif des Reds. Malgré quelques accélérations, Sadio Mané et Mohamed Salah n'ont pas pu trouver la solution pour déséquilibrer la défense parisienne. Liverpool n'a pas eu son rendement habituel en défense non plus, où Dejan Lovren et Andy Robertson ont beaucoup souffert. James Milner, combatif et agressif, s'est battu comme un beau diable au milieu tandis qu'Allison a tenu son équipe dans le match en signant quelques parades de très grande classe.

Le facteur X : Un héros nommé Bernat

Juan Bernat aime décidément montrer la voie à suivre. Il l'avait fait à Naples, mais cela n'avait pas suffi pour permettre au PSG de s'imposer. L'Espagnol a remis ça contre Liverpool en signant ce but si déterminant, celui de l'ouverture du score. Comme en Italie, le gaucher l'a inscrit du pied droit. Le Paris Saint-Germain n'est pas encore qualifié pour les huitièmes de finale. Mais s'il valide son billet, il faudra se souvenir de ces deux buts de Bernat. Parce qu'ils auront guidé le PSG sur la voie de la qualification. Et parce qu'ils seront venus d'un héros vraiment inattendu.

Juan Bernat a ouvert le score pour le PSG face à LiverpoolGetty Images

La stat : 50

La victoire du PSG face à Liverpool est la 50e du club de la capitale en Ligue des champions. En 95 matches. Peu de clubs ont réussi à atteindre ce cap en si peu de rencontres. Il n'y en a que deux : le Real Madrid, après 88 matches, et le FC Barcelone, après 93 matches. Paris n'a ni le prestige ni le palmarès européen des deux géants espagnols. Mais il est sur des bases remarquables dans cette compétition.

Le tweet qui résume tout

La décla : Gianluigi Buffon (gardien du PSG)

" Nous avons envoyé un grand signal, d'une équipe avec un grand tempérament. "

La question : Est-ce une victoire fondatrice pour le PSG ?

Non, mais c'est un pas important. Surtout parce que le PSG a montré ce caractère qui lui a si souvent fait défaut dans les grands rendez-vous. Cette équipe a toujours eu du talent. Ce qui lui manquait, c'était la faculté de l'exprimer au moment où il était le plus attendu. Paris l'a fait dans un match à quitte ou double face au vice-champion d'Europe. Pas sur l'ensemble sur l'ensemble de la rencontre. Mais dans les moments importants pour s'imposer et décrocher le résultat qu'il recherchait. Une victoire. Ce qu'il n'avait pas su faire face à Liverpool ou Naples lors des trois premiers matches.

Thomas Tuchel et NeymarGetty Images

Celle acquise face aux Reds au Parc porte la marque de Thomas Tuchel. C’est aussi un pas en avant. L'entraîneur parisien a su trouver les solutions pour remporter son duel face à Jürgen Klopp. Notamment en neutralisant Roberto Firmino, le véritable créateur des Reds. Tuchel a mis en place un plan de jeu très différent par rapport aux dernières sorties parisiennes. Ses joueurs ne s'y sont pas seulement adaptés. Ils y ont surtout adhéré, de bout en bout. Ce n'était pas arrivé à Liverpool, et pas suffisamment lors des deux premiers matches face à Naples.

C'est une première et elle était capitale pour que Paris garde l'espoir de poursuivre sa route en Ligue des champions. Mais le travail n'est pas fini. Pour cela, la victoire face à Liverpool n'est qu'un pas en avant. Car il reste le déplacement de Belgrade. Où Naples n'a pas réussi à marquer (0-0). Où Liverpool s'est cassé les dents (2-0). Où le PSG devra encore sortir ses tripes et donner tout son cœur pour décrocher ce succès qui lui assurerait définitivement sa place en 8e de finale, et peut-être la première place du groupe. Cette victoire-là serait vraiment fondatrice. Celle face à Liverpool donne juste toutes les raisons d'y croire.