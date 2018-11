PSG - Liverpool : James Milner tacle l'attitude des Parisiens sur Twitter

Mauvais perdant ? Liverpool n'a que peu goûté de s'incliner sur la pelouse du Parc des Princes (2-1), mercredi en Ligue des champions. En conférence de presse d'après-match, Jürgen Klopp a été le premier à cibler l'attitude des joueurs du PSG et plus particulièrement celle de Neymar, mercredi soir. Jeudi, l'entraîneur allemand a été imité par James Milner. Le milieu de terrain international anglais a lui aussi taclé les champions de France, sur Twitter cette fois.

"Ça résume à peu près tout", a posté le buteur des Reds du soir sur le réseau social pour accompagner une photo où l'on voit Neymar au sol, Verratti réclamer une sanction à l'arbitre et un Milner dans l'incompréhension au second plan. "Mais une grande soirée à Anfield et on passera", a également fait savoir le joueur âgé de 32 ans. Lors de la dernière journée de la phase de groupes, le 11 décembre prochain, Liverpool, 3e du groupe C derrière Naples et Paris, devra absolument battre le club italien pour espérer rallier les 8e de finale de la Ligue des champions.