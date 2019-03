PSG-Manchester United (1-3) : Lukaku, la revanche du laissé pour compte

Il va compter quelques détracteurs en moins. Romelu Lukaku est parfois raillé pour son manque de finesse technique. Il n'est pas considéré comme l'un des meilleurs attaquants du monde. Mais il a montré ce qu'était le rôle d'un avant-centre en match à élimination directe en Ligue des champions, quand seule l'efficacité compte. Sur la pelouse du Parc des Princes, face à un PSG passé à côté de son sujet, le joueur de Manchester United n'a pas réalisé des gestes techniques fantastiques. Il a simplement marqué deux buts pour sanctionner les erreurs de la défense parisienne en début de match et permis aux Red Devils de toujours croire à un renversement de situation inattendu, mais finalement bien réel.

"C'est la force mentale et l'esprit du groupe qui ont fait la différence", a assuré Lukaku au micro de RMC Sport après la rencontre. Le Belge n'a pas voulu se mettre particulièrement en avant car il savait que sa prestation ne s'est pas résumée seulement à ses buts. Il a aussi sans cesse œuvré défensivement pour permettre à l'équipe mancunienne de rester compacte. "On avait une tactique en 4-4-2 classique, on devait faire en sorte que Verratti et Marquinhos ne touchent pas le ballon, donc, moi et Marcus, on a dû défendre sur les deux milieux défensifs et faire la différence en contre-attaque, a expliqué sereinement l'attaquant de 1m93 et 95 kilos qui n'affiche pourtant pas le profil pour répéter les courses dans son propre camp. Il fallait juste garder la foi et rester soudés derrière".

Si la stratégie mise en place par le coach mancunien Ole Gunnar Solskjaer a si bien fonctionné, c'est aussi parce l'ouverture du score ultra-rapide de Lukaku sur une passe manquée de Thilo Kehrer (2e) puis son second but sur un ballon relâché par Gigi Buffon (30e) sont arrivés au meilleur moment pour les visiteurs. "Avant le match, on avait espoir et on savait que si défensivement, on faisait un bon match, on se créerait des occasions, poursuit l'international belge. On a eu de la chance, il y a eu des erreurs défensives de leur part, on a su en profiter. Ils ont égalisé, mais notre deuxième but nous a mis en confiance".

3 doublés sur les 3 derniers matches

Romelu Lukaku n'avait joué que quelques minutes au match aller, il était entré en jeu à la 84e minute, alors que la victoire parisienne semblait acquise (0-2). Au début du mois de février, il ne bénéficiait pas des faveurs de son entraîneur qui préférait la vitesse de Marcus Rashford, Jesse Lingard et Anthony Martial pour composer son attaque. Les choses ont bien changé depuis car les deux derniers cités se sont blessés et Solskjaer a dû faire confiance au puissant Lukaku.

Titulaire, mais muet face à Chelsea et Liverpool, le Belge a nettement haussé le ton ensuite. Il a claqué deux buts contre Crystal Palace (1-3), deux autres face à Southampton (3-2) et donc encore deux contre le PSG (1-3). Le tout cumulé pèse trois doublés lors des trois derniers matches de United. Remarquable pour un joueur qui n'avait pas encore marqué en Ligue des champions cette saison.

L'attaquant de 25 ans aurait pu céder mentalement face à l'adversité quand son temps de jeu a diminué. Ce n'est pas son genre. Ni celui de Manchester United qui en a vu d'autres et a toujours espéré renverser le PSG. "Un Miracle ? Pas vraiment, parce que Manchester United a réalisé de beaux exploits dans le passé, a rappelé Romelu Lukaku. Je pense que c'est quelque chose qu'on essaye de montrer à chaque match. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé, on ne lâche jamais et je crois qu'on l'a montré encore une fois."