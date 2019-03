PSG - Manchester United (1-3) - Presnel Kimpembe : "On a perdu la grinta et la rage du match aller"

La pilule n'est toujours pas passée, et va mettre du temps à être digérée. Trois jours après l'humiliation du Paris Saint-Germain contre Manchester United en huitième de finale de Ligue des chamions, Presnel Kimpembe est revenu, dans une longue vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, sur l'échec du club de la capitale qui avait pourtant gagné le match aller en Angleterre (0-2).

"Ca me fait mal, ça me fait même très mal, affirme-t-il dès le début de la vidéo. (...) Je vois bien la colère des supporters, je la comprends et surtout je l'assume." Le défenseur fait son mea culpa et analyse cette défaite. Il avoue penser que les Parisiens ont fait preuve de trop de "suffisance" avant ce huitième retour : "Ce n'était vraiment pas la même équipe du PSG. Au match retour, ça s'est ressenti, on a perdu cette grinta et cette rage, qui avaient pu faire la différence." Kimpembe enfonce le clou : "Je pense qu'on a pris ce match à la légère. C'est vraiment quelque chose qui ne m'arrivera plus jamais." À aucun moment le joueur de 23 ans n'évoque une erreur d'arbitrage sur sa main à la fin du match qui a entrainé le penalty et donc la qualification des Reds.

Maintenant, il faut tourner la page : "Perdre des matches comme celui-ci, c'est terminé. Je ne veux plus que ça nous arrive." Et se concentrer sur ce qui tient encore à coeur aux Parisiens, "le championnat et la Coupe de France". Face à la caméra, le champion du monde 2018 affirme "ne pas être résigné" avant de faire un comparatif avec l'équipe de France : "Comme avec l'équipe de France, j'ai envie de monter très haut et très très vite." Prochain essai, la saison prochaine.