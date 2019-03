PSG-Manchester United : Avec Paris, bien finir un travail reste un cap à franchir

Le contexte

Une simple formalité n'existe pas en Ligue des champions. Pas en huitième de finale. Surtout pas face à Manchester United. Même après une victoire par deux buts d'écart à l'extérieur au match aller. Et encore moins quand il s'agit du PSG. Il ne sert à rien de ressasser le passé. Ou de parler encore de cette traumatisante remontada. Le contexte n'est pas comparable. Le retour est au Parc des Princes, et cela change déjà tout.

Enfin pas tout à fait. A ce stade de l'épreuve, Paris s'était déjà facilité la tâche à l'extérieur par le passé, même si cela commence à remonter. Il y avait eu la victoire (1-2) à Valence en 2013. Ou celle, encore plus nette, à Leverkusen (0-4) en 2014. A chaque fois, le retour a été mitigé dans la capitale, avec un nul face aux Espagnols (1-1) et une victoire étriquée face aux Allemands (2-1). Il en était resté l'impression que ce PSG avait du mal à faire un bon travail jusqu'au bout. Même au Parc. Thomas Tuchel en est conscient : "Il est nécessaire d'oublier le résultat du match aller. C'est un défi de passer outre cet aspect. (...) En huitièmes de finale de Ligue des champions tu dois jouer les deux matchs à 100 %."

Paris doit garder cet état d'esprit. Honnir le calcul pour ne pas tomber dans cette suffisance qui l'a trop souvent accompagné par le passé. Ce piège est tendu. Parce que le PSG a été nettement supérieur à l'aller. Parce que les Red Devils arrivent au Parc décimé par les blessures et privés de leur maître à jouer, Paul Pogba, suspendu. Il y a des raisons de se dire que ce sera facile. Mais cela ne l'est jamais en Ligue des champions. Ne pas l'oublier, c'est le premier pas vers un travail bien fini. Thilo Kehrer l'a bien compris : "Il faut commencer le match comme si on était à 0-0. Notre seul objectif est de gagner et de montrer qu'on a un groupe fort et uni. (...) On veut montrer à domicile que c'est difficile de nous jouer", insistait-il en conférence de presse mardi.

Le joueur à suivre : Andreas Pereira (Manchester United)

Manchester United collectionne les absents mais présentera quand même quelques talents. Le premier nom qui vient à l'esprit est évidemment celui de Romelu Lukaku. Mais il faudra aussi surveiller Andreas Pereira. Le milieu brésilien l'a prouvé samedi face à Southampton avec un but sur une frappe lumineuse en pleine lucarne et une passe décisive. Il sera le principal argument technique des Red Devils. Et le joueur de 23 ans voudra saisir l'opportunité unique pour lui de briller dans un match de Ligue des champions.

Trois stats à avoir en tête

1 : Le PSG n'a perdu qu'un seul de ses 16 derniers matches à domicile en Ligue des champions. C'était justement un 8e de finale retour, la saison passée, face au Real Madrid (1-2).

3 : Manchester United reste sur deux défaites consécutives en Ligue des champions, face à Valence (2-1) et donc au match aller contre le PSG. Les Red Devils n'ont plus connu trois revers d'affilée dans cette compétition depuis 2005.

6 : Les équipes anglaises réussissent bien à Kylian Mbappé. En sept confrontations face à des clubs de Premier League, l'attaquant parisien a déjà inscrit six buts. Une raison de plus pour en faire la principale menace pour la défense des Red Devils.

Il ne doit pas y avoir photo. Le PSG a tout pour confirmer son éclatant succès du match aller, à condition de reproduire le même type de performance collective dans l'intensité physique et la discipline tactique. Si c'est le cas, le club de la capitale pourra faire parler la supériorité de ses individualités. Paris n'a pas encore récupéré Neymar la présence d'Edinson Cavani reste incertaine, Angel Di Maria et Kylian Mbappé sont deux arguments largement suffisants pour mettre à mal Manchester United, comme à Old Trafford.