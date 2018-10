PSG - Marco Verratti : "Avec Emery, c'était un peu compliqué"

Marco Verratti adore son nouvel entraîneur, Thomas Tuchel. C'est ce qui ressort de l'interview donnée au Parisien par l'Italien. En creux, alors qu'il vante les qualités du coach allemand, Verratti a aussi adressé quelques piques à son ancien entraîneur, Unai Emery.

"Cette année, on a une bonne entente avec le coach et le staff", commence par évoquer Verratti longtemps gêné par une blessure aux adducteurs la saison dernière. "Tous les entraîneurs ont une façon différente d’aller vers les joueurs, de leur faire comprendre les choses, poursuit-il. Parfois avec Emery, c’était un peu compliqué." Voilà qui paraît clair : le technicien espagnol a peché dans sa relation avec les joueurs selon le Parisien.

A la question, "la différence se situe dans le rapport humain ?", Verratti a répondu par l'affirmative: "Oui, je pense. Tuchel ne joue pas". Une manière à peine voilée d'adresser un dernier message à Emery ? "Venir à l’entraînement avec le visage fermé, ça ne marche pas. On a retrouvé le sourire, on l’avait un peu perdu", conclut finalement l'international italien (25 sélections, 1 but) qui, on l'aura compris, n'a pas vraiment apprécié les deux saisons passées sous les ordres d'Unai Emery.