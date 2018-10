PSG-Naples (2-2) : La défense à trois ? Une option, pas la solution

Il faut faire un effort de recherche pour trouver les points positifs concernant le PSG. Paris a échoué dans les grandes largeurs face à Naples. Les attentes sont toujours les mêmes avec le club de la capitale dans les grands rendez-vous européens. Les échecs aussi. Dans la concentration ou dans l'engagement, cette équipe ne parvient toujours pas à mettre les ingrédients nécessaires pour donner du crédit à ses ambitions en Ligue des champions. Dans la culture et la discipline tactique également. Même si tout n'a pas été à jeter face aux Napolitains.

Thomas Tuchel s'est trompé dans l'approche de la rencontre. L'entraîneur parisien a eu le mérite de rectifier le tir à la pause, à défaut de le corriger totalement. Son choix de passer à une défense à trois s'est avéré payant. Thomas Meunier n'était plus seul au monde pour défendre sur son côté droit. La présence de Thilo Kehrer lui a été bénéfique à tous les niveaux. Une aide défensive précieuse dont le Belge s'est servi pour mieux attaquer. Et être décisif sur le premier but égalisateur. Naples avait moins de solutions sur les côtés pour ressortir. Et Paris a enfin pu rivaliser dans l'entrejeu.

Thomas Meunier face à NaplesGetty Images

Des quatre périodes entre Liverpool et Naples, la deuxième face aux Napolitains était la meilleure même si elle n'a pas été parfaite. Le système à trois défenseurs a marqué des points mercredi. Ce n'était pas la première fois qu'il était utilisé cette saison. Jusqu'ici, ce schéma avait donné une impression contrastée. Dans cette configuration, le PSG s'était trouvé déséquilibré durant la première période de sa victoire contre Angers (3-1) avant de retrouver sa maîtrise collective après la pause, avec le retour à une défense à quatre. Puis il avait pleinement donné satisfaction à Nice (0-3).

Le système ne corrigera pas l'attitude

Il n'y a jamais de système idéal. Opter pour un schéma plutôt qu'un autre, c'est choisir un avantage et accepter un inconvénient. Tuchel, comme la plupart des entraîneurs, est toujours à la recherche du meilleur compromis. Celui que lui propose cette configuration à trois défenseurs a son intérêt. Un axe défensif densifié pour compenser les manques à la récupération dans l'entrejeu, comme c'était le cas lors des trois premières périodes face à Liverpool et Naples. Pour un entraîneur qui doit composer avec un effectif dépeuplé au milieu et dépourvu de sentinelle, ce n'est pas négligeable.

Vidéo - Tuchel : "Je ne sais pas pourquoi on a perdu notre structure" 02:15

Tuchel a d'autres raisons d'y revenir. Car ce système limite aussi les effets néfastes du manque de repli défensif de ses attaquants. En particulier de Kylian Mbappé. Paris a souffert de son travail insuffisant sur Mario Rui en première période face à Naples. Beaucoup moins après le passage à une défense à trois. Ce schéma permet aussi au jeune attaquant parisien de se rapprocher de l'axe, sa zone préférentielle, et donc de le rendre encore plus dangereux. Mais il ne masquera qu'en partie les carences de Mbappé dans le replacement défensif. Ou d'autres…

C'est justement l'urgence pour l'entraîneur parisien. Que ce soit à Liverpool ou contre Naples, le PSG est passé à côté dans l'attitude. Le constat reste le même : il lui manque désespérément tous ces petits détails qui font les grandes équipes européennes. D'Anfield au Parc, il n'a jamais donné l'impression de former un bloc uni, dans les temps forts comme dans les temps faibles. Ce n'est pas une question de système. Et si le schéma à trois défenseurs a été une solution efficace à court terme, il pourra difficilement régler ce problème sur le long terme.