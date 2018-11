PSG : Neymar et Mbappé titulaires, Rabiot remplaçant

Ils ont donc gagné leur course contre la montre. Blessés la semaine passée, Neymar et Kylian Mbappé ont récupéré à temps pour pouvoir participer au choc de Ligue des champions contre Liverpool. Il y avait plus d'incertitudes concernant le Brésilien, victime d'une élongation aux adducteurs face au Cameroun (1-0), que pour le Français, touché à l'épaule face à l'Uruguay (1-0). Les messages optimistes diffusés depuis le week-end dernier quant à la présence de Neymar face aux Reds indiquaient une tendance qui s'est confirmée à l'annonce de la composition des équipes.

Les deux stars parisiennes occuperont donc leur place au sein de l'attaque du PSG. Dans quelle configuration, c'est toute la question. Les doutes ne se situent pas vraiment derrière. Thomas Tuchel, qui avait aligné une défense à trois lors des cinq derniers matches de Paris, a choisi de revenir à une ligne arrière de quatre éléments où Thilo Kehrer, à droite, et Juan Bernat, à gauche, encadreront une charnière composée par le capitaine Thiago Silva et Presnel Kimpembe. Gianluigi Buffon a pour sa part été préféré à Alphonse Areola pour garder le but parisien.

Choix tactique pour Rabiot

L'incertitude réside davantage dans l'entrejeu. Si un schéma en 4-3-3 a été évoqué, avec Marquinhos en sentinelle, Marco Verratti et Angel Di Maria en relayeurs derrière le trio Mbappé-Cavani-Neymar, Paris pourrait aussi évoluer dans un 4-2-3-1. Marquinhos et Verratti seraient alignés devant la défense, Di Maria occuperait un poste plus traditionnel d'ailier gauche, Neymar celui de meneur de jeu où il a été le plus souvent utilisé depuis le début de la saison, Mbappé celui d'ailier droit et Cavani celui d'avant-centre. Un schéma modulable, dans tous les cas, avec aussi l'option de passer à une défense à trois en décalant Angel Di Maria sur le flanc droit du milieu de terrain.

Vidéo - Groupe C - Tuchel : "Un grand défi" 02:34

Adrien Rabiot, lui, débutera sur le banc. Le milieu de terrain français, un temps annoncé en tribunes en fin d'après-midi, sera finalement remplaçant. Un choix tactique, comme l'a précisé Thomas Tuchel au micro de RMC, qui pourrait avoir ses conséquences alors que l'avenir du milieu parisien dans la capitale reste flou. Celui qui n'est pas sur la feuille de match, c'est Thomas Meunier. Selon RMC, le défenseur belge est absent pour "raisons personnelles". Dani Alves, qui a fait sa rentrée samedi face à Toulouse après six mois d'absence, sera sur le banc.

Liverpool abordera ce duel avec toutes ses forces vives. Incertain en raison d'une poussée de fièvre, Sadio Mané sera bien dans le onze de départ des Reds. Jürgen Klopp, qui avait aligné un 4-2-3-1 samedi à Watford (0-3), est revenu à son 4-3-3 classique où le Sénégalais évoluera aux côtés de Roberto Firmino et Mohamed Salah en attaque. Jordan Henderson, James Milner et Georginio Wijnaldum composeront le trio de l'entrejeu devant une défense où l'on retrouvera Joe Gomez, Virgil van Dijk, Dejan Lovren et Andy Robertson, de droite à gauche, ainsi qu'Allison dans le but.