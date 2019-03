Real Madrid : Santiago Solari vers la porte, Pérez aimerait faire revenir Mourinho... ou Zidane

Le jour d'après. Terrassé par l'Ajax Amsterdam (1-4), mardi soir, lors du 8e de finale retour de la Ligue des champions, le Real Madrid a été tristement éliminé de "sa" compétition. Très critiqué, Florentino Pérez, le président du club madrilène, est désormais attendu au tournant. Selon Marca, ce dernier a organisé une réunion de crise peu après la claque reçue face au club néerlandais. Avec plusieurs membres de la direction, ils auraient tablé sur les décisions à prendre.

Et l'une d'entre elles concerne forcément Santiago Solari. En une semaine, l'entraîneur du Real a subi trois lourdes défaites, dont deux face au Barça. Et toutes à domicile. Forcément, son poste est plus que jamais précaire. Pour le quotidien madrilène, un renvoi dans les prochaines heures n'est pas à exclure. Si cette fin de saison n'a plus rien à offrir au Real, Solari pourrait quand même prendre la porte. Une seule donnée pourrait le sauver : son successeur.

Le come-back de Mourinho... ou de Zidane ?

En effet, si les noms de Raúl González et Xabi Alonso circulent pour assurer l'intérim jusqu'à la fin de la saison, les deux anciens joueurs ne possèdent pas encore le diplôme nécessaire pour entraîner en Liga. Résultat, Pérez hésiterait sérieusement à se séparer de Solari. Toujours selon Marca, les deux hommes ont eu un long entretien mardi soir dans les travées du stade Santiago-Bernabeu. Et le président aurait rappelé à son entraîneur de terminer dans les quatre premiers de Liga, synonyme de qualification pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Pour l'heure, le Real possède huit points d'avance sur Alavés, l'actuel 5e.

Vidéo - Solari : "Mourinho ? Le Real a toujours eu plus de prétendants que Julia Roberts !" 00:22

Concernant la saison prochaine, une chose semble certaine : Santiago Solari ne sera plus sur le banc madrilène. En quête d'un entraîneur confirmé, Florentino Pérez étudierait plusieurs profils. Si les noms de Massiliano Allegri (Juventus) et Mauricio Pochettino (Tottenham) sont évoqués, c'est un autre qui est actuellement sur toutes les lèvres. Celui d'un certain... José Mourinho. Toujours sans club depuis son départ de Manchester United, le Special One pourrait effectuer son grand retour au Real.

"C'est évidemment une source de fierté que les fans pensent à moi", a lâché le Portugais à la Sexta, mercredi. Toutefois, il a nié avoir été contacté par son ancien président. "Le Real a un entraîneur, tout ce qui se dit est hypothétique", a-t-il précisé. De son côté, la chaine espagnole a lancé une autre bombe. Selon ses informations, Florentino Pérez tenterait de convaincre Zinedine Zidane à revenir. "L'entraîneur français a indiqué qu'il ne souhaitait pas revenir maintenant, mais en juin", indique la Sexta, qui ajoute que l'entraîneur français aurait les pleins pouvoirs pour (re)démarrer un cycle.

Outre la question du banc, Pérez s'est également penché sur celle du terrain avec ses plus proches collaborateurs. Après des années d'austérité, des investissements sont à prévoir lors du prochain mercato. En fin de cycle, certains joueurs pourraient être invités à partir. AS, l'autre média de Madrid, cite notamment les noms de Gareth Bale, Marcelo et Toni Kroos. Le grand ménage arrive à la Casa Blanca.