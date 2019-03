Real Madrid - Luka Modric : "La semaine la plus difficile de ma carrière"

Luka Modric peine à s'en remettre. En une semaine, lui et ses coéquipiers du Real Madrid ont tout perdu. "Ça a été la semaine la plus difficile de ma carrière", a écrit le Croate sur ses réseaux sociaux. "Mais le succès ne signifie pas ne jamais tomber, mais plutôt de se relever à chaque fois que l'on tombe", a ajouté le milieu croate, concluant par un hashtag "HalaMadrid" d'encouragement.

Terrassé en demi-finale de Coupe du Roi (3-0) le 27 février par le Barça (1-1 à l'aller), mis à douze points en Liga trois jours plus tard par son rival catalan (1-0), puis humilié mardi par l'Ajax Amsterdaù(4-1), le tout à Bernabeu, le Real n'a plus rien à jouer cette saison.Plus difficile est la chute pour le triple tenant de la Ligue des champions, orphelin de Cristiano Ronaldo et du coach Zinédine Zidane. Pour Modric également, 2019 sera à oublier, lui qui avait vécu en 2018 l'année la plus aboutie de sa carrière avec ce troisième titre continental et une finale de Coupe du monde, perdue contre la France.