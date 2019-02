Sergio Ramos avoue avoir pris un carton volontairement.... avant de faire marche arrière

Pas fou, Sergio Ramos. Alors que le Real Madrid venait d'inscrire son deuxième but face à l'Ajax Amsterdam (1-2), mercredi soir, lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions, le capitaine des Merengues s'est fait avertir peu après. Une faute inutile sur Dolberg, deux-trois paroles grossières et l'arbitre a logiquement sorti son carton jaune à quelques minutes du coup de sifflet final. Résultat, Ramos sera suspendu pour le match retour. Alors, l'international espagnol a-t-il cherché à recevoir ce carton volontairement, histoire d'être tranquille pour un éventuel quart de finale ?

"Oui, la vérité, c’est que vu le résultat... C’est une donnée que j’avais en tête. Ce n’est pas que je sous-estime l’adversaire, mais, parfois, il faut prendre des décisions et j’ai choisi de faire ça", a-t-il lâché à l'émission El Chinguirito après la rencontre. Des propos plutôt clairs... qui pourraient rapidement être saisis par l'UEFA. En effet, cette dernière risque de ne pas apprécier cette ruse de Sergio Ramos. Le cas de Jesus Corona comme jurisprudence.

Ramos risque gros

Lors du match contre Schalke 04 (3-1), fin novembre, le joueur du FC Porto s'était fait volontairement avertir afin d'être suspendu pour le dernier match de la phase de poules. Et ainsi être assuré de pouvoir disputer les huitièmes de finale. Résultat, l'UEFA lui avait infligé deux journées : une pour l'addition des cartons jaunes, et une autre pour son acte délibéré. Au final, Jesus Corona a donc manqué le 8e de finale aller face à l'AS Rome (2-1), mardi.

Bien conscient de cette possibilité, Sergio Ramos a rapidement fait marche arrière. Via son compte Twitter, le joueur du Real a assuré "ne pas avoir forcé son carton", se disant même "plus touché que quinconque" de manquer le retour face à l'Ajax. Une déclaration suffisante pour éviter une sanction plus lourde ? Si la réponse ne tardera pas à arriver, ce cas n'est pas sans en rappeler un autre. En 2010, Xabi Alonso et... Sergio Ramos, déjà, avaient été exclus face à l'Ajax Amsterdam. Le tout afin d'être suspendus pour le dernier match de poule. À l'époque, il se murmurait que José Mourinho, alors entraîneur du Real, avait demandé à ses joueurs de se faire exclure volontairement...