Sergio Ramos envoie un adversaire à l'hôpital : "Je n’avais pas l’intention de blesser Milan"

Un moment d'accalmie après une longue tempête. Vainqueur tranquille du Viktoria Plzen (0-5), mercredi soir, le Real Madrid vient d'enchaîner trois victoires consécutives. De quoi forcément soulager Santiago Solari et ses joueurs... Oui mais problème, il devait y avoir forcément un point noir à cette soirée si paisible. Auteur d'un coup de coude sur Milan Havel, qui a terminé le nez en sang, Sergio Ramos a envoyé son adversaire directement à l'hôpital. Un geste involontaire selon le capitaine madrilène, qui a tenu à s'excuser après la rencontre.

"C’est un fait de jeu regrettable mais je n’avais pas l’intention de blesser Milan. Je suis allé le voir pour prendre de ses nouvelles mais il n’était plus dans le vestiaire", explique l'international espagnol dans des propos relayés par AS. "Je lui ai envoyé un message et j’espère qu’il se rétablira très vite. Le nez est fragile et ça saigne toujours beaucoup", assure-t-il, avant de s'adresser directement à Havel sur Twitter. "Milan, je n’avais pas l’intention de te faire mal. Récupère vite, collègue", écrit Ramos.