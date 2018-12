Shakhtar Donetsk - Olympique Lyonnais - Fekir doit-il jouer face au Shakhtar ?

Ce n'est un match de poule mais aux airs de 16e de finale. Ce n'est qu'un match de poule mais il déterminera la saison européenne des Gones. Ce n'est qu'un match de poule mais déjà le plus important de la saison de l'Olympique Lyonnais. Et pour cette rencontre, Bruno Genesio pourrait choisir de la débuter sans son meilleur joueur, sans la star de son effectif : Nabil Fekir. Non le coach de l'OL n'est pas tombé sur la tête et la question de la titularisation du meneur se pose avec force.

Parce que Nabil Fekir, au-delà de ses statistiques faméliques (2 buts, 2 passes décisives en championnat) n'est que l'ombre du génial joueur qu'il est quand il est en pleine possession de ses moyens. Sa blessure à la cheville début octobre, son transfert avorté à Liverpool, la gestion de son titre de champion du monde, sa préparation contrariée par l'aventure russe : Fekir paie l'addition ces dernières semaines.

Vidéo - Lyon doit-il vendre Fekir dès cet hiver ? "C'est sans doute le pire moment possible" 02:24

Perte d'influence

Voilà plusieurs mois qu'il n'est plus dans son assiette mais il a plus en plus de mal à masquer ses limites du moment. Le 23 novembre, il laisse sa place à la mi-temps du derby, Lyon s'en sort grâce à une seconde période enfin maîtrisée alors que Fekir a traversé les 45 premières minutes comme un fantôme.

Le 1er décembre, à Lille, Fekir ne joue que 9 minutes, plutôt bonnes d'ailleurs, Lyon décroche un nul en fin de match (2-2) mais signe 90 minutes de très haut niveau. Le 5 décembre, le champion du monde dispute l'intégralité d'un match raté face à Rennes (0-2). Il manque d'influence dans le jeu, rate quelques contrôles et démontre une dernière fois, à une semaine du match décisif face au Shakhtar, qu'il est très loin de sa meilleure forme.

Nabil Fekir et Moussa Dembele lors du match aller entre Lyon et le Shakhtar DonetskGetty Images

"Il n'était pas le seul à être en difficulté mais il est vrai que, comme c'est notre meilleur joueur, quand il n'est pas à 100%, cela se voit plus que les autres car l'écart avec son niveau maximum est impressionnant. Il fait pourtant tout ce qu'il faut", reconnaissait le président Jean-Michel Aulas après la défaite concédée face au Stade Rennais. Alors que faire de Fekir ? Ses références cette saison portent sur deux grandes affiches : OL – OM (4-2) et Manchester City – OL (1-2). Deux matches capitaux, comme le sera le déplacement en Ukraine. Mais deux matches déjà lointains à l'échelle d'une saison et intervenus avant sa blessure d'octobre.

Pas de remplaçant naturel

Fekir n'est clairement plus dans les mêmes dispositions depuis son retour à la compétition. Mais son remplacement pose une double question : celle du système de jeu (conçu avant tout pour le mettre dans les meilleures dispositions) et celle de son remplaçant. Aujourd'hui, Lyon n'a pas de solution idéale pour suppléer son capitaine. Maxwel Cornet, en pleine bourre en Ligue des champions, est blessé donc absent. Martin Terrier semble encore trop tendre et n'a pas montré suffisamment pour débuter un match de cette ampleur.

Une seule option offensive est envisageable : Bertrand Traoré. A peine plus régulier, le Burkinabé souffle le chaud et le froid depuis le début de saison. Genesio peut aussi décider de muscler son milieu avec Lucas Tousart plutôt que de lui préférer un Fekir très moyen. C'est un choix difficile à l'aube d'un match qui aura un impact définitif sur la saison lyonnaise. Mais Genesio sait trancher dans le vif pour le bien de son équipe.