Soupçons de match truqué en C1 : Deux dirigeants de l'Etoile Rouge entendus à Paris

Les deux dirigeants entendus comme témoins sont le directeur des opérations du club, Stefan Pantovic, ainsi que son directeur sportif, Mitar Mrkela, selon Me Vey, qui confirmait une information rapportée par le journal L'Équipe. "Les dirigeants de l'Étoile Rouge ont souhaité apporter tout élément utile à l'enquête en vue de permettre un classement rapide, et envisager dans un second temps de déterminer les conditions précises dans lesquelles la dénonciation calomnieuse a pu prospérer, causant un lourd préjudice au club", a souligné l'avocat auprès de l'AFP.

Enquête ouverte suite à une alerte parvenue à l’UEFA

Dans cette affaire, le parquet national financier avait ouvert une enquête préliminaire confiée au Service central des courses et jeux de la police judiciaire, sur la base d'une alerte parvenue aux instances européennes du football (UEFA) et transmise aux autorités françaises.

Quelques jours avant ce match de Ligue des champions, l'UEFA avait en effet été informée qu'un dirigeant de l'Étoile Rouge s'apprêtait à parier près de cinq millions d'euros sur une défaite de sa propre équipe par cinq buts d'écart, avaient indiqué en octobre des sources proches du dossier confirmant des révélations du journal L'Équipe. Le 3 octobre, le PSG avait largement battu le club serbe 6 à 1. L'Étoile rouge de Belgrade a depuis déposé une plainte contre X pour dénonciation calomnieuse afin d'identifier l'informateur à l'origine de l'affaire, a fait savoir Me Vey.

A l'époque des révélations de L'Équipe, le club de la capitale française avait, de son côté, rejeté "catégoriquement toute implication directe ou indirecte en rapport avec ces soupçons". Il avait ensuite annoncé son intention de se constituer partie civile dans l'enquête. Deux des dirigeants du PSG, Jean-Claude Blanc, son directeur général délégué, et son directeur sportif Antero Henrique, avaient été entendus en décembre sous le statut de témoins par les enquêteurs, selon le club.