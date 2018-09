Thomas Tuchel : "J'étais surpris que le PSG me contacte"

Avec cinq victoires lors des ses cinq premiers matches à la tête du PSG, Thomas Tuchel a déjà inscrit son nom dans l'histoire du club parisien. En effet, jamais un entraîneur n'était parvenu à réaliser un tel sans-faute lors de sa première saison à Paris. C'est chose faite pour l'Allemand, qui doit désormais préparer le transfert (très) délicat à Anfield mardi, lorsque le PSG lancera sa saison de Ligue des champions face à Liverpool. Mais avant, Tuchel a accordé un entretien très intéressant à L'Equipe ce lundi. "J'étais surpris que le PSG me contacte", y confie-t-il notamment.

"Ce que je me suis dit ? Êtes-vous sûr ? (rires) Êtes-vous sûr de me connaître assez bien ? Êtes-vous sûr de me vouloir comme entraîneur ?", poursuit-il, confirmant qu'il avait également eu des contacts avec le Bayern Munich. "Leur proposition est arrivée trop tard, j'avais déjà décidé de rejoindre le PSG", explique Tuchel, qui parle de "belle surprise" pour qualifier cette aventure parisienne.

"J'ai pris des informations sur l'intérieur du club car de l'extérieur ce n'était pas forcément logique que les dirigeants m'approchent", confie l'Allemand à L'Equipe. "Heureux" de correspondre au profil recherché par les dirigeants parisiens, il s'est alors dit : "Fais leur confiance et vas-y."

" Pour moi, tout a changé en un été "

En arrivant au PSG, l'ancien entraîneur de Mayence ou encore du Borussia Dortmund change forcément de dimension. "Pour moi, tout a changé en un été. Je me suis dit : "Le club a Neymar, Cavani et Mbappé en attaque ? C'est vraiment ce qu'il s'est passé ?" J'ai dit ça à mes amis", explique-t-il, n'hésitant pas à parler de "meilleure attaque d'Europe" et d'une "équipe de fou". "A partir de là, notre regard a changé sur le PSG", estime Tuchel.