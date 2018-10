Tottenham - Barça (2-4) : L'Angleterre reste à genoux devant Messi

Il n'y en a eu que pour lui. Mais il ne pouvait pas en être autrement. Un seul nom revenait sur les lèvres après la victoire du FC Barcelone face à Tottenham (2-4) mercredi : Lionel Messi. L'Argentin a brillé de tout son éclat pour sortir un Barça bien terne de son marasme après trois matches sans victoire en Liga. Il y a son doublé, bien sûr. Deux buts décisifs inscrits en seconde période pour guider l'équipe d'Ernesto Valverde vers un deuxième succès dans cette phase de poules de la Ligue des champions. Mais il y a tout le reste.

C'était une masterclass de la Pulga. Avant de trouver les filets, il avait déjà été impliqué sur les deux premiers buts barcelonais. Il a aussi frappé le même poteau à deux reprises, en l'espace de trois minutes. Il a surtout rayonné dans son rôle d'électron libre. A l'origine de tous les mouvements offensifs barcelonais, il a impressionné, encore et toujours, par sa vista et sa technique inégalable. "Messi a été incroyable, s'est exclamé le Kieran Trippier, le défenseur des Spurs, au micro de BT Sport. Quand il est dans cette forme, il est magique à regarder."

En particulier face aux clubs anglais. Les victimes préférées de l'Argentin. Avec son doublé face à Tottenham, la Pulga en est désormais à 22 buts inscrits, et 6 passes décisives, face aux formations de Premier League en Ligue des champions. De quoi recevoir les éloges de Mauricio Pochettino après la rencontre. "C'est un joueur fantastique, a résumé l'entraîneur des Spurs. Une performance normale, pour lui, c'est ce type de match. C'est au-dessus de tous les autres."

"Comme s'il était à la fois Messi et Iniesta"

L'Argentin a ébloui ses adversaires. Mais pas seulement. Comme souvent, il a mis toute l'Angleterre à ses pieds. "Son cerveau de footballeur a deux fois la taille de celui des autres sur le terrain", s'est enthousiasmé Andy Townsend, ancien milieu de Chelsea aujourd'hui consultant pour la BBC. Vous voyez sa rapidité, son travail, sa volonté de prendre le ballon dans tous les secteurs, puis vous voyez cette finesse technique qui fait de lui ce qu'il est. C'était un véritable honneur, et un privilège, de voir Lionel Messi ce soir."

La pluie de louanges ne n'est pas arrêtée là. Sur le plateau de la BBC, Darren Fletcher y a également participé. En insistant sur ce rôle d'électron libre qui convient si bien au quintuple Ballon d'or. "Jouer un peu plus bas va permettre à Messi de prolonger sa carrière, a affirmé l'ancien milieu de Manchester United. Il va continuer à marquer un nombre incalculable de buts. C'est comme s'il était à la fois Messi et Iniesta. C'est quelque chose."

L'Angleterre est bluffée mais c'est le Barça qui se frotte les mains. Déjà auteur d'un triplé face au PSV Eindhoven (4-0), l'Argentin en est déjà à cinq buts en Ligue des champions. Si les Catalans sont en tête du groupe B, c'est à la Pulga qu'ils le doivent. Toutes compétitions confondues, Messi a déjà inscrit dix buts et délivré cinq passes décisives cette saison. Il fait toujours la pluie et le beau temps en Catalogne. Et n'en finit plus de provoquer l'admiration en Angleterre.