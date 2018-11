Tottenham peut encore remercier Kane

Merci Harry Kane! Tottenham est passé à un cheveu de l'élimination, mais l'attaquant anglais a trouvé les ressources pour marquer deux fois en fin de match et arracher la victoire contre Eindhoven (2-1), mardi lors de la 4e journée de la Ligue des champions. La faute à un but encaissé après une grosse minute de jeu, les Londoniens ont été piteusement éliminés dès la phase de groupes... pendant 76 minutes. Mais le sauveur Kane a surgi pour marquer sur le 26e tir des "Spurs", à la 78e minute, puis a remis ça dix minutes plus tard (88e). Ces deux buts, tellement mérités au vu de la nette domination du club anglais, permettent aux hommes de Mauricio Pochettino de prendre la troisième place du groupe (4 pts), derrière Barcelone (10 pts), tenu en échec 1-1 contre l'Inter (7 pts).

Tottenham peut encore rêver d'une qualification et d'un parcours européen enfin décent après deux années médiocres (élimination dès la phase de groupes, puis un bon parcours l'année dernière stoppé brusquement par la Juventus dès les huitièmes) et un parcours aller en-deça des attentes cette saison... Amoindris par les blessures au milieu (Wanyama, Dier, Dembélé) et en défense (Vertonghen, Rose) et la suspension de Lloris, les "Spurs" ont en effet bafouillé leur football sur la scène européenne, à l'image du match nul à Eindhoven (2-2).

Les Spurs n'ont jamais baissé les bras

Mardi, ils ont continué en encaissant le premier but après à peine une minute de jeu. Luuk De Jong, qui avait égalisé lors du match aller, s'est élevé plus haut qu'Alderweireld sur le premier corner de la rencontre. Le capitaine néerlandais n'a pas manqué l'offrande et a envoyé une tête puissante hors de portée de Gazzaniga, préféré à Vorm en attendant le retour de suspension de Lloris. Pochettino, qui a tant vanté le caractère de son équipe ces derniers jours, pourra se montrer ravi de leur réaction: les "Spurs" se sont immédiatement rués sur le but du PSV, sans jamais baisser les bras. Mais, rien à faire... pendant plus de 70 minutes: c'est Jeroen Zoet qui a brillé. Le gardien néerlandais a été exceptionnel, s'interposant sur le raid solitaire de Moura (22), ne bronchant pas sur Eriksen à bout portant, ni sur la frappe de près d'Alli dans la foulée (28).

Le blond portier a réussi ensuite une superbe parade sur la demi-volée d'Alli (36), intenable comme le reste des "Spurs" (76% de possession et 14 tirs à la pause). Mais à force d'essayer, Tottenham a enfin réussi! Le Néerlandais n'a en effet pu multiplier les miracles toute la nuit. Sur une remise en pivot de Llorente, Kane n'a pas manqué sa chance à l'heure de sauver les siens de l'élimination (78e). Dix minutes plus tard, sa tête, déviée, filait dans le petit filet (88). Qualifié de "joueur talisman" par la presse anglaise, l'attaquant n'a jamais autant mérité son statut au sein des "Spurs"...