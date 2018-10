Tuchel après PSG - Naples (2-2) : "Je ne sais pas pourquoi on n’arrive pas à jouer 90 minutes"

Il suffisait de voir l’accolade réservée à Angel Di Maria par Thomas Tuchel pour comprendre à quel point le coach allemand a soufflé un ouf de soulagement sur son banc. En toute fin de match, le transparent Angel Di Maria est finalement sorti de sa boîte pour décocher une ogive en lucarne dont il a le secret. Et cacher la misère d’une prestation parisienne encore décevante ce mercredi au Parc des Princes (2-2).

"Nous avons désormais beaucoup d'intensité dans notre jeu, avec du pressing. Nous avons aussi plus de structure quand nous attaquons, plus d'intensité, plus de passes vers l'avant, et on doit continuer, c'est absolument nécessaire". Voilà ce qu’avait affirmé Thomas Tuchel en conférence de presse mardi au moment d’évoquer l’attitude de ses joueurs.

" Le problème, c'est qu'on n'a joué qu'une mi-temps "

Il a dû se frotter les yeux pour reconnaître son équipe pendant près d’une mi-temps. D’ailleurs, on l’a souvent vu s’agiter sur son banc et s’exaspérer du match de certains première période. Au micro de RMC Sport, Thomas Meunier ne disait pas autre chose. "Le problème, c'est qu'on n'a joué qu'une mi-temps. On n'a pas été disciplinés en fait, a détaillé le latéral belge. Tout ce qui était demandé tactiquement, on était un peu à côté, que ce soit au niveau des déplacements, des mouvements en possession ou à la perte de la balle, sur le pressing, etc".

Une analyse partagée par son entraîneur, encore au micro de RMC : "Je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à jouer 90 minutes. On avait bien débuté les dix premières minutes. Après on a perdu notre structure et on a joué trop individuel et pas ensemble pendant trente minutes, et ça ce n'est pas possible à ce niveau (...) C'est un peu difficile pour nous de tenir notre plan pendant 90 minutes. Nous devons travailler pour y arriver. On a perdu beaucoup de ballons très faciles dans l'axe, et du coup, on a perdu confiance, notre intensité et on n'a pas joué ensemble. Marco (Verratti) et Adri (Rabiot), parfois, travaillent trop pour les autres, perdent leurs positions et offrent des espaces derrière eux".

Changement tactique pour changement d’attitude

Alors, Thomas Tuchel a agi. En passant à trois derrière, il a assis son équipe sur un bloc plus compact dans l’axe. L’entrée de Thilo Kehrer a aussi permis au PSG de remporter des duels physiques et mieux ressortir le ballon. Dès lors, Paris s’est montré dangereux et enfin au niveau de l’investissement que réclame ce genre de soirée. Meunier toujours : "En passant à trois derrière, on a joué le jeu que Paris doit jouer, un jeu super offensif face à une équipe qui subit et qui joue le contre. C'est comme ça qu'on doit jouer et on a vu un PSG à deux visages. La deuxième mi-temps était très bien".

Très bien parce que les chevauchées individuelles ont laissé la place aux enchaînements collectifs. Forcément, ça marche mieux comme l’a encore expliqué le latéral belge : "En première mi-temps, tu joues sur un faux rythme et puis tu t'agaces finalement parce que tu as des difficultés à trouver des solutions et à te créer des occasions. Et puis, on l'a vu en seconde mi-temps, le langage corporel était beaucoup plus positif. Pourquoi ? Parce que tu as le ballon, que tu domines et que tu te fais plaisir tout simplement". Tout simplement. Il ne reste plus qu’à l’appliquer sur 90 minutes…