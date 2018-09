Avec un Pogba de gala, MU s'est lancé sur de bonnes bases

Manchester United peut remercier ses Frenchies. Sur la pelouse synthétique du stade de Suisse, les Red Devils l'ont largement emporté face aux Young Boys de Berne (3-0) ce mercredi soir pour le compte de la première journée de la Ligue des Champions. Paul Pogba, auteur d'un doublé et d'une passe décisive pour Anthony Martial, a été le grand artisan du succès mancunien. Les hommes de José Mourinho prennent la tête du groupe H à la différence de buts devant la Juventus Turin, victorieuse à Valence (2-0).

Les Red Devils ont donc réalisé la passe de trois. En Suisse, ils ont enchaîné une troisième victoire consécutive toutes compétitions confondues, à la grande satisfaction du "Special One", tout sourire au coup de sifflet final. Un succès large (0-3) qui doit beaucoup à l'excellente prestation de Paul Pogba, apparu déjà très à son avantage le week-end dernier en Premier League face à Watford. Le champion du monde français guide en effet les siens en ce moment, alors que Manchester United reste poussif dans le jeu.

Pogba surfe sur son Mondial

Après la première demi-heure, rien ne laissait d'ailleurs présager d'un tel résultat. Bousculés par des Young Boys entreprenants, les Mancuniens s'en sont d'abord remis à leur portier David De Gea, auteur de plusieurs parades (22e, 33e). Chris Smalling s'est aussi montré très fébrile en défense et a été dominé dans les duels par l'ex-Parisien Guillaume Hoarau, pas loin d'ouvrir le score d'une jolie tête (8e) en tout début de match.

Peu inspiré dans les 30 derniers mètres, Manchester United a heureusement pu compter sur la classe de Paul Pogba, qui a ouvert le score d'un sublime enchaînement crochet du droit-frappe du gauche sous la barre à l'entrée de la surface (0-1, 35e). Le champion du monde a doublé la mise huit minutes plus tard sur un penalty concédé par Kevin Mbabu, auteur d'une main dans sa surface (0-2, 43e).

Assommés par la tournure des événements, les Young Boys se sont progressivement résignés après le repos, Anthony Martial en profitant pour corser l'addition avec réussite sur une passe de l'inévitable Paul Pogba (0-3, 66e). Les Red Devils ont ensuite géré la fin de match et peuvent se réjouir de cette entrée en matière idéale sur la scène européenne. La crise entrevue au mois d'août semble de plus en plus lointaine.