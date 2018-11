Vainqueur 0-2 à Rome, le Real s'est rebiffé

Deux visages, une victoire et la première place pour le Real Madrid. Opposés à l’AS Rome, les Merengue ont d’abord été inoffensifs pendant les quarante-cinq premières minutes. Les joueurs de Santiago Solari ont ensuite haussé le ton dès le retour des vestiaires et ont vite fait la différence au tableau d’affichage, grâce à Gareth Bale (47e) et Lucas Vazquez (59e). Ce succès obtenu à l’Olimpico (0-2) permet au triple champion d’Europe en titre d’être assuré de terminer premier de son groupe, et ce alors qu’il lui reste encore un match à disputer.

La victoire arrachée par le Viktoria Plzen sur la pelouse du CSKA Moscou en début de soirée (1-2) aurait-elle eu un impact sur les intentions des deux équipes ? Mathématiquement qualifiés pour les huitièmes de finale grâce à ce résultat, l’AS Rome et le Real Madrid n’ont en tout cas pas livré un premier acte d’une intensité folle, ce mardi au Stadio Olimpico. Privés d’Edin Dzeko (forfait) et rapidement contraints de se passer de Stephan El Shaarawy (sorti sur blessure), les Romains auraient malgré tout mérité d’ouvrir le score avant la pause. Mais Cengiz Ünder, pourtant idéalement servi par Nicolo Zaniolo à hauteur des six mètres, a manqué l’immanquable (45e+2).

Fazio se loupe, Bale en profite

Giflé par Eibar samedi dernier (3-0), le Real a réalisé une prestation très fade en première période. La défense n’a pas donné des gages de grande sérénité, alors que Karim Benzema n’a pas été servi dans de bonnes conditions en attaque. Le second acte de la Casa Blanca a toutefois débuté sous de bien meilleurs auspices. Transparent jusque-là, Gareth Bale a profité d’une tête en retrait hasardeuse de Fazio pour trouver la faille (47e). Complètement métamorphosée suite à ce but, la Casa Blanca a retrouvé du liant et de la justesse dans les transmissions.

A la réception d’une remise de Benzema, Lucas Vazquez ne s’est pas fait prier pour doubler la mise à bout portant (59e). De quoi définitivement sceller la victoire des Merengue, qui ont ensuite maîtrisé leur sujet jusqu’au coup de sifflet final. Assommés par les deux buts du Real, les Giallorossi n’ont jamais su se remettre dans le sens de la marche. La Louve pourra surtout regretter l’occasion vendangée par Cengiz Ünder, qui a sans douté été le tournant du match. Elle devra se contenter de la deuxième place du groupe G, derrière une formation madrilène qui, quoi qu’il arrive, parvient décidément toujours à s’en sortir en C1.