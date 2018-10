Vainqueur à Donetsk (0-3), ManchesterCity n'a pas tremblé pour prendre les commandes

Malgré leur bonne volonté, le Shakhtar n'a pas réussi à s'imposer comme l'an passé (2-1 en 2017). Manchester City était tout simplement trop fort dans tous les compartiments du jeu pour que les hommes de Paulo Fonseca puissent marquer un but. Et quand sa force de frappe offensive tourne à plein régime, le résultat est sans appel (0-3). Et dire que les Citizens ont pourtant pêché dans la finition ce mardi soir...

Dès l'entame de match, les Citizens auraient pu ouvrir le score dès la troisième minute mais les Ukrainiens ont résisté grâce à Pyatov et à leur capitaine Rakitskiy jusqu'à la 30e minute. Auteur d'un très bon début de match, David Silva a été finalement récompensé en reprenant de volée un ballon qui est arrivé dans ses pieds après une frappe contrée signée Gabriel Jesus (0-1, 30e). Manchester City a simplement été impérial, que ce soit dans les phases de possession mais aussi dans la rapidité des contres. A la 34e minute, Benjamin Mendy était à la réception d'un bon ballon de De Bruyne. Le Français a tenté sa chance de loin mais Pyatov déviait en corner. Et c'est sur ce corner que le Belge a trouvé Aymeric Laporte qui a inscrit le deuxième but de la tête (0-2, 35e).

Plus d'infos à suivre...