VIDEO - Les joueurs du PSG ont fêté leur qualification sur la chanson "Gilet jaune"

Le Buzz

Sur le papier, difficile de trouver un rapport entre les gilets jaunes et les joueurs du PSG. Mais voilà, Kopp Johnson sert de pont entre ces deux mondes. Ce chauffeur livreur rappeur amateur rencontre un franc succès sur le net avec sa chanson "Gilet jaune" postée le 23 novembre sur YouTube. La preuve, son clip a été visionné plus de 8 millions de fois et le son ambiance de nombreuses personnes, parmi lesquelles les joueurs parisiens et leur MC en chef, Presnel Kimpembe.

Le défenseur champion du monde n'a pas manqué de diffuser le son entraînant sur sa fameuse enceinte portable dans le bus des champions de France, mardi après le succès sur la pelouse de l'Etoile Rouge de Belgrade (1-4) synonyme de qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Angel Di Maria n'y pas été indifférent si l'on en croit la story Instagram de Kimpembe.

Les joueurs du PSG relaieraient-ils les revendications portées par cette chanson ("Macron démission", "faut cotiser par ci, c'est trop cher", "y en a marre") ? Le doute est permis, d'autant que l'interprète lui-même refuse de donner une portée politique ou sociale à sa chanson. "Moi, j'ai pas fait ça pour les gilets jaunes, j'ai fait ça dans le délire", reconnaît Kopp Johnson dans un entretien accordé à AJ+ français. Une chanson légère plus qu'un hymne revendicatif qui a ses fans dans la capitale. Début décembre, Layvin Kurzawa avait déjà donné de la voix sur "Gilet jaune", joignant le geste à la parole.