"Vous me payez et je m'en vais" : Ramos aurait eu une altercation avec Pérez après Real - Ajax

Le roi est donc tombé. Après plus de 1000 jours de règne sur l'Europe, le Real Madrid a abandonné son trône. Sèchement battu par l'Ajax Amsterdam (1-4), mardi, en 8e de finale de la Ligue des champions, le club madrilène est en ruines. Et l'heure de la reconstruction a probalement sonné. Mais avant, il va falloir faire le tour des dégâts, et autant dire qu'ils sont importants... Selon le quotidien AS, la fracture est en effet totale entre les joueurs du Real et Florentino Pérez, le président de la Casa Blanca.

"J'ai tout donné pour ce club"

Symbole de cette dernière, une vive altercation qui aurait eu lieu dans le vestiaire, mardi soir, après la débâcle face à l'Ajax. Les protagonistes de cette dernière ? Sergio Ramos et Florentino Pérez. Alors que ce dernier reprochait aux joueurs leur comportement sur le terrain, allant même jusqu'à parler de "manque de dévouement", le capitaine madrilène a décidé de prendre la parole.

Suspendu (volontairement) pour la rencontre, il a alors accusé son président d'être responsable de ce désastre et d'avoir mal planifié cette saison. "Vous me payez et je pars. J'ai tout donné pour cet écusson, pour ce club et même pour vous ", aurait-il même lâché. Interloqués, les autres joueurs auraient assisté à la scène sans un mot. Si AS confirme que José Mourinho est l'un des candidats pour le banc madrilène, un éventuel retour du Special One serait être lourd de conséquences. Pas fan de ses méthodes, Sergio Ramos, qui ne garde pas un excellent souvenir du passage du Portugais, pourrait alors décider de s'en aller. Et tourner la page de son aventure au Real...