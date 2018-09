"What the Fek", "Agneaux 1, Lyons 2" : la presse anglaise dézingue City et salue l'OL

Cette soirée, l'OL risque de s'en souvenir (très) longtemps. Exceptionnels à l'Etihad Stadium mercredi soir, les hommes de Bruno Genesio se sont imposés logiquement face à Manchester City (1-2) lors de la 1ère journée de la Ligue des champions. Promis à l'enfer, ils ont déjoué tous les pronostics pour atteindre le paradis. Au lendemain de cette sensation, la presse anglaise, elle, ne se montre décidément pas tendre avec des Citizens littéralement dévorés par Lyon. Et comme souvent, certains titres de quotidiens sont déjà cultes.

En Une du Sun, par exemple, on peut notamment lire un énorme "What the Fek", la contraction de l'expression "What the fuck" et du nom de Nabil Fekir, auteur du deuxième but lyonnais mercredi. Pour le Daily Telegraph, Manchester City a littéralement reçu une "leçon à la française" par l'OL, alors que le Daily Star, de son côté, explique lui que Pep Guardiola a assisté à une véritable "horreur" depuis les tribunes de l'Etihad (ndlr: il était suspendu).

Dans le genre Une sans filtre, le Mirror se montre décidément inspiré : "Agneaux 1, Lyons 2", peut-on lire en première page du quotidien britannique. Dans le même style, le Daily Express explique que Manchester City a été "attaqué" par "Lyon", le tout pendant que Pep Guardiola assistait à cette "chute" depuis les tribunes. Si la prestation de l'OL est donc saluée par l'ensemble de la presse britannique, c'est surtout (et forcément) le mauvais résultat de City qui fait parler.

Une victoire "énorme"

En France, le son de cloche est bien différent. Pour le Progrès, cette victoire outre-Manche est "énorme", alors que L'Equipe parle de son côté de "Peps Genesio". "L'entraîneur lyonnais a su bouleverser son équipe et insuffler un nouvel état d'esprit", note le quotidien sportif, qui attribue la note de 9/10 à l'entraîneur lyonnais. Entre son sytème de jeu et les choix des joueurs, Genesio a en effet eu tout juste mercredi soir.

Mais cet exploit fait aussi causer dans des pays comme l'Italie, où la Gazzetta dello Sport parle d'une "soirée de Lyon". Pour le quotidien italien, Manchester City a littéralement été "pris de vitesse" par les joueurs lyonnais, venus "en mode rien à perdre". Du côté de l'Espagne, AS explique que l'OL a dominé "pratiquement toute la rencontre". Résultat, City a "coulé" sans Guardiola. Un entraîneur vous manque... et tout est à jeter ?