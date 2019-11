Le dénouement du groupe E attendra. Alors que Naples et Liverpool avaient l'occasion de se qualifier en cas de victoire, les deux clubs se sont quittés bons amis à l'issue d'un choc à Anfield longtemps indécis (1-1). Dejan Lovren a répondu à l'ouverture du score de Dries Mertens alors que les Reds ont totalement dominé le second acte. Dans l'autre rencontre, Salzburg s'est facilement imposé à Genk (1-4) pour s'offrir une finale face à Liverpool, toujours en tête, lors de la dernière journée.

Le Napoli, pourtant en situation de crise entre les joueurs et la direction, doublée d'une panne de résultats, a bien failli jouer un vilain tour à Jürgen Klopp, qui vivait son centième match de Ligue des Champions. Car les Italiens, d'une solidité immense derrière, on fait déjouer des Reds pas tout à fait inspirés chez eux. Les Napolitains, prudents et parfaitement en place, se sont même permis d'adresser un petit coup de poignard, quand Dries Mertens, sur une belle ouverture de Giovanni Di Lorenzo, a trompé Alisson Becker sur une frappe croisée limpide (0-1, 21e).

Rien n'est joué dans le groupe E

Comme la dernière défaite en date de Liverpool, toutes compétitions confondues, remontait à son déplacement au San Paolo (0-2), on se disait que Naples était définitivement sa bête noire. Mais il y avait une deuxième période à jouer et, malgré un Kalidou Koulibaly en mode roc, les Italiens ont fini par craquer. Pas dans le jeu, non, puisque les centres n'arrivaient pas et que les frappes n'étaient pas suffisamment cadrées. Sur un corner tiré par James Milner, Dejan Lovren est arrivé de très loin pour prendre le dessus avec autorité sur Mertens et égaliser (1-1, 65e). Comme souvent cette saison, Liverpool a renversé une situation mais, cette fois, la victoire n'est pas au bout.

Par conséquent, Liverpool aura un voyage périlleux à gérer sur la pelouse de Salzburg, qui a étrillé Genk grâce à un festival offensif et des buts signés Daka (43e), Minamino (45e), Hwang (69e) et Haland (87e). Le Champion d'Europe en titre, qui a surtout la tête à la Premier League, aura tout à craindre de ce match puisqu'il n'est pas aussi impérial loin de ses terres sur la scène européenne. En revanche, Naples devrait facilement disposer de Genk pour s'offrir un bon bol d'air dans un contexte ô combien compliqué. Au final, on connaîtra le nom des deux qualifiés, ainsi que l'identité du premier, à l'issue de la dernière journée.