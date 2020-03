Cette soirée restera dans les mémoires. Et ce n'est pas forcément lié à cette victoire parisienne face à Dortmund (2-0). Certes, Paris retrouve enfin les quarts de finale de la Ligue des champions et a montré l'état d'esprit parfait pour y arriver. Mais la vraie histoire de la soirée est peut-être ailleurs. Avec les supporters parisiens qui se sont réunis aux abords du Parc du Princes à l'initiative du Collectif ultras Paris (CUP) pour soutenir leur équipe malgré le huis clos imposé en raison de l'épidémie de coronavirus.

Si l'image d'un Parc vide a fait mal au cœur tout au long de la rencontre, les images du soutien des supporters parisiens ont fait le tour de l'Europe. Malgré la décision du gouvernement d'interdire les rassemblements de plus de 1.000 personnes pour lutter contre la propagation du Covid-19, ils ont été nombreux à se présenter au pied du stade. Chants, pétards, feux d'artifice : ils ont tout fait pour se fait entendre des joueurs. Avec succès. "On a entendu, on les a vus avant le match, c'est du jamais-vu !", a apprécié Marquinhos au micro de RMC.

Vidéo - Scène incroyable : Kurzawa fête la qualification au milieu des supporters 00:56

" C'était une ambiance spéciale "

Avant, pendant et après avec cette communion superbe avec les joueurs venus les remercier, les supporters ont réussi leur coup. Ils ont pesé et marqué cette soirée. Même sans être dans les tribunes. "Honnêtement, on a eu une bonne ambiance dans le bus, avec les ultras (qui ont accompagné le bus, NDLR). On a chanté ensemble, c'était une ambiance spéciale. C'était le bon état d'esprit pour jouer", a souligné Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG.

"Nous avons vraiment les meilleurs supporters au monde ! Je suis fier d'eux et de nos joueurs, a ajouté sur RMC Nasser Al-Khelaïfi, le président du club. Les supporters n'étaient pas dans le stade mais présents dans nos coeurs. A l'extérieur, ils ont fait du bruit. On a vraiment senti leur apport". Qualifié pour les quarts de finale et après cette union sacrée avec ses supporters, Paris peut rêver en grand. "On ne veut pas s'arrêter là, notre ambition est plus grande", annonce Al-Khelaïfi. Les supporters parisiens n'en attendent pas moins.