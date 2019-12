Amazon investit de plus en plus dans le sport. Après avoir réussi à s'octroyer une partie de la diffusion de Roland-Garros (les matches en "night session") à partir de 2021, le groupe américain s'attaque au footballe et à la Ligue des Champions... en Allemagne. Il retransmettra ainsi une partie des rencontres de la plus prestigieuse des compétitions européennes pendant trois ans à compterde la saison 2021-2022.

Le lot attribué à Amazon concerne les matches principaux du mardi soir, précise le média spécialisé DWDL.de, qui a dévoilé l'information. Alex Green, le directeur exécutif de Prime Video Sport Europa, la plate-forme de streaming d'Amazon, a confirmé à DWDL l'acquisition de ces droits: "Nous sommes enthousiastes à l'idée de montrer à nos clients des 'top matches' les mardis à partir de 2021", a-t-il déclaré.

Le montant payé pour ce lot n'est pas rendu public. Les vainqueurs des autres lots ne sont pas connus non plus pour l'instant. Actuellement, le diffuseur payant Sky et le service de streaming DAZN se partagent les droits de la C1 pour l'Allemagne. Amazon s'est lancé depuis 2017 dans l'acquisition de droits pour le sport en direct, avec notamment des matches de Premier League (20 rencontres par saison), de même que l'US Open de tennis et plusieurs autres tournois de l'ATP.