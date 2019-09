Après son selfie polémique, Areola s'excuse

Le Buzz

Alphonse Areola aurait-il oublié qu’il ne défend plus les couleurs du Paris Saint-Germain ? Eric Maxim Choupo-Moting aurait-il omis que le portier international français a été prêté au Real Madrid cette saison ? Au rayon communication maladroite, on tient un cas d’école.

L’attaquant camerounais a partagé jeudi sur sa story Instagram un selfie le montrant aux côtés de Kylian Mbappé exultant après la victoire du PSG contre le Real Madrid et de… Alphonse Areola, tout sourire avec son sweat d’entraînement de la Maison Blanche.

La photo n’est pas passée inaperçue, en France comme en Espagne et encore moins sur Twitter…

"Areola indigne le madridisme avec une photo au côté de Mbappé après la lourde défaite contre le PSG"

"Ils ont jeté Keylor Navas au PSG pour prendre Areola qui va célébrer les victoires du PSG contre le Real. Coup de génie tactique."

Dans la soirée de jeudi et face à l'ampleur de la polémique, le portier international s'est senti obligé de s'excuser sur son compte Instagram. "Chers fans du Real Madrid : je me sens très triste en raison de certains commentaires à propos d'une photo qui circule sur les réseaux sociaux. Je veux que tous les Madridistes sachent que mon coeur est blanc depuis que j'ai signé pour ce club et je ne peux pas supporter le moindre doute sur ma motivation, ma loyauté et mon implication, a-t-il écrit sur son compte. La défaite d'hier m'a touché comme tout le monde dans cette grande famille. Après le match, j'ai retrouvé des amis à qui je n'avais pas eu le temps de dire adieu. Malgré tout, je réitère mes excuses à tous les Madridistes qui se sont sentis offensés. Ce n'était pas mon but"