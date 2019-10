Le Benfica remercie... Anthony Lopes ! Défaits lors de leurs deux premières rencontres de Ligue des champions cette saison, les joueurs lisboètes sont venus à bout de l'Olympique lyonnais à domicile (2-1), ce mercredi, dans le cadre de la troisième journée de la phase de groupes. Après l'ouverture du score précoce de la part de Rafa Silva pour le Benfica (4e), Lyon est parvenu à égaliser grâce à l'inévitable Memphis Depay (70e). Mais alors que les Gones se prenaient à rêver à un possible renversement de situation, une relance complètement loupée de la part d'Anthony Lopes a permis à Pizzi d'offrir un succès presque inespéré au Benfica (2-1).

Au classement du groupe G, tout est relancé puisque le club portugais, qui reste néanmoins dernier, revient à un point de l'OL et à trois du leader, le RB Leipzig. Quant aux Lyonnais, il leur faudra se remettre rapidement de ce premier revers européen de la saison.

Une première période catastrophique

Pour son baptême du feu en Ligue des champions sur le banc de l'OL, Rudi Garcia espérait bien s'offrir le 5e succès personnel de sa carrière en C1 (en 25 matches), en tant qu’entraîneur. Mais le scénario s'est rapidement révélé noir pour le successeur de Sylvinho. Dès la quatrième minute de jeu, sur leur toute première occasion, les Aigles lisboètes ont donné un premier douloureux coup de bec sur la tête des Gones. Rafa Silva a ainsi ouvert la marque pour littéralement assommer les Lyonnais (1-0, 4e).

Incapables de réagir, brouillons dans la construction et rarement capables d'ajuster des centres corrects, les partenaires de Memphis Depay ont traversé la première période comme des fantômes. Pas la moindre frappe cadrée jusqu'à la pause. Et pas de quoi envisager le deuxième acte avec une confiance maximale.

L'erreur de Lopes

Pourtant, il y a eu réaction de la part des Gones. Et comme lors des deux premiers matches face au Zénith et au RB Leipzig, c'est Memphis Depay qui a sorti une belle épine du pied de son équipe en égalisant, à la reprise d'un centre de Dubois (70e). De quoi redonner de l'allant au jeu lyonnais. Petit à petit, les visiteurs ont pris le dessus sur des Lisboètes plus lents et régulièrement pris de vitesse.

Supérieurs en termes de possession de balle dans ce second acte (56%) et avec beaucoup plus de frappes (9 contre 3 à leurs hôtes), les hommes de Rudi Garcia ont peu à peu pris confiance. Jusqu'au coup du sort de la 86e minute… Sur une relance à la main, et sans avoir pris les informations nécessaires, Anthony Lopes a offert un véritable cadeau à Pizzi qui est passé devant Mendes pour marquer du droit dans le but vide (2-1, 86e). Terrible coup de massue pour le gardien et un OL sonné.

Un coup dont ne se relèvera pas l'actuel 17e de Ligue 1, qui n'est pas parvenu à revenir une seconde fois au score et qui concède donc sa première défaite de la saison en Ligue des champions. Et si Lopes est évidement fautif, son erreur ne doit malheureusement pas faire oublier la piètre performance de l'équipe lyonnaise tout entière. A quelques légères exceptions près. Une prestation d'ensemble dans la lignée de ce que propose le club du président Aulas depuis plusieurs semaines. Quoi qu'il en soit, cette défaite de l'OL à Benfica (conjuguée à la victoire du RB Leipzig face au Zénith), relance totalement un groupe G dont le dernier ne compte que trois points de retard sur le premier. Lyon est 3e avec deux points de retard sur le leader et aura l'occasion de prendre sa revanche sur Lisbonne, à domicile, le 5 novembre.