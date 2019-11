Lyon a presque perdu le contrôle. Alors qu'il ne devait surtout pas perdre pour conserver une certaine maîtrise de son destin en Ligue des champions, l'OL n'a rien trouvé de mieux que de s'incliner mercredi sur la pelouse du Zénit Saint-Pétersbourg (2-0), dans le cadre de la 5e journée de la reine des compétitions européennes. Amoindris par les absences conjuguées de Memphis Depay, Houssem Aouar et Martin Terrier, les Gones ont plié à deux reprises, sans pour autant avoir démérité dans les intentions, mais sans parvenir à marquer. Un constat évidemment loin de satisfaire Rudi Garcia, au moment de faire le bilan.

"On se devait de faire mieux, a indiqué le successeur de Sylvinho lors de la conférence de presse d'après-match. Il fallait au moins un nul pour garder la main et être en position de se qualifier." Une analyse finalement à pondérer pour l'OL, puisque dans la foulée de ce résultat négatif, l'espoir est revenu suite au nul (2-2) arraché par Benfica face à un RB Leipzig toujours leader du groupe G et déjà qualifié. Un résultat qui aura assurément l'effet d'un baume réparateur sur les fraîches cicatrices des Lyonnais, même si pour Garcia, le contenu du match fourni par ses joueurs en Russie n'a pas été satisfaisant.

Garcia : "On aurait été inspirés de presser plus haut"

Pour l'ancien coach de l'AS Rome et de l'Olympique de Marseille, la tactique mise en place n'a clairement pas payé. Regroupé et positionné assez bas en première période, le bloc lyonnais n'a pas suffisamment été porté vers l'attaque et l'a donc payé cash à deux reprises, malgré une seconde période nettement plus volontaire. "On a pris deux buts en jouant derrière. On aurait été plus inspirés de presser plus haut et de se créer davantage d'occasions." Une analyse en forme d'autocritique pour celui qui affiche désormais le pire ratio de point gagné par rencontre (0,85) en Ligue des champions pour un entraîneur avec au moins 20 matches joués dans la compétition.

Juninho : "Il n'y a pas d'excuses"

Et tandis que Garcia est resté sobre dans son discours, Juninho y est allé beaucoup plus fort dans son analyse. "Ce n'était pas une équipe qui a joué une finale, a déclaré le directeur sportif, interrogé en zone mixte. La défaite est totalement méritée. C'est inquiétant car la prestation est faible." Et le Brésilien d'être un peu plus précis : "Depuis le début de la saison, trois ou quatre, voire cinq joueurs ne sont pas à leur niveau. Il n'y a pas d'excuses. Le Zénit a mérité son succès. Ce qui nous permet de garder un peu d'espoir, c'est qu'on a encore la possibilité de nous qualifier." Remonté, Juninho a en revanche pris soin d'épargner son entraîneur : "Je ne pense pas que la défaite soit à cause de Rudi et de ses choix. Jason (Denayer) a joué au milieu et a fait un match assez correct. C'est compliqué d'analyser."

Dans quinze jours, face au RB Leipzig de Timo Werner et Christopher Nkunku, il faudra donc absolument marquer pour s'assurer d'une qualification en huitièmes de finale de cette Ligue des champions. Muets à Saint-Pétersbourg et inconstants au possible, les Gones ont devant eux une petite montagne. Les retours probables de Memphis Depay, Houssem Aouar et de Martin Terrier ne seront pas de trop. A l'occasion de cette petite finale avant l'heure pour les Lyonnais, Rudi Garcia visera de son côté une sixième victoire en 27 matches de C1. Assurément le match le plus important pour lui depuis son arrivée à l'OL.