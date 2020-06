Aulas confirme la tenue d'un tournoi pour préparer "les échéances à venir"

LIGUE DES CHAMPIONS - Dans le cadre de la présentation de Tino Kadewere et Bruno Cheyrou, Jean-Michel Aulas a confirmé l'organisation d'un tournoi au Groupama Stadium pour permettre à son groupe de retrouver des sensations avant d'éventuellement disputer la fin de l'édition 2019-2020 de Ligue des champions.

Jean-Michel Aulas n’aura pas le retour de la Ligue 1, c’est acté. Mais il n’a pas l’intention de laisser son groupe sans compétition. Ce mercredi, en marge des présentations de Tino Kadewere (attaquant arrivé du Havre) et Bruno Cheyrou (nouveau recruteur), le boss lyonnais a confirmé son intention d’organiser un tournoi au Groupama Stadium afin de préparer les échéances lyonnaises.

"Pour le moment, on imagine que l’ego de la LFP sera difficile à contourner pour reprendre le championnat, et si on ne peut reprendre, on organisera deux tournois, a-t-il expliqué. L’idée, c’est d’être les premiers pour faire en sorte de pouvoir organiser des matches. Le PSG et l’OL sont directement intéressés. Pour les garçons et les filles. On envisage pour les garçons un tournoi sur une deux semaines ici au Groupama Stadium, probablement en 8 équipes réparties en deux groupes. Et on va envisager la même chose avec l’équipe féminine. On a cette idée en tête pour pouvoir être préparé pour les échéances à venir".

Ligue 1 Première bizarrerie du mercato à venir : Tousart ne jouera pas la fin de saison à l'OL HIER À 13:07

Elles sont réelles puisque la saison lyonnaise n’est pas encore officiellement terminée. Fin juillet, la finale de la Coupe de la Ligue devrait pouvoir se jouer face au PSG tandis que l’OL espère encore disputer son 8e de finale retour de Ligue des champions face à la Juve. Sans Lucas Tousart, certes mais bien avec Kadewere dans le groupe comme l’a confirmé Aulas au passage.

Ligue des champions "Un soutien total" : le maire de Madrid propose d'organiser la finale de C1 dans sa ville IL Y A 21 HEURES